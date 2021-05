Zenit campeão pela terceira vez na Rússia

Moscou 3 Mai (Prensa Latina) O time de futebol Zenit, de São Petersburgo, é hoje o único na história da Premier League Russa (PLR) com três campeonatos consecutivos.

Na véspera, o Zenit venceu o Locomotiv, desta capital, numa vitória de seis gols a um, o que o afastou do adversário a duas jornadas do final do campeonato com os 61 pontos conquistados em 28 jogos.



Seguem-se o Lokomotiv, com 52 pontos, e o Spartak de Moscou, com 50 e um jogo a frente do Arsenal.



O PLR foi fundado em 2001 e, desde então, foi vencido duas vezes consecutivas por CSKA, Moscou, Rubin, Kazan e Zenit.



No total, o clube de São Petersburgo tem sete troféus no campeonato russo, superado apenas pelo Spartak com 10.



A conquista do campeonato permitirá ao Zenit disputar a fase de grupos da próxima época da Liga dos Campeões.



