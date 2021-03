Cuba presente na Copa do Rei de handebol da Espanha

Madri, 5 mar (Prensa Latina) O lateral-direito Ángel Jesús Rivero representará o handebol cubano na Copa do Rei da Espanha neste final de semana no WiZink Center desta capital, anunciaram hoje os organizadores.

Rivero soma 38 gols em 14 jogos pelo campeonato desta temporada, válidos para contribuir para a presença de Benidorm na fase final da Taça, graças a um saldo de 10 vitórias, quatro empates e oito reveses.



O internacional cubano de 28 anos aproveita os minutos em campo para melhorar seu desempenho técnico-tático e em declarações exclusivas a Prensa Latina via WhatsApp valorizou as oportunidades que recebeu na equipe desde sua chegada em 2016.



Com vista ao torneio da Taça, o handebolista antilhano reconheceu o alto nível das equipes, embora tenha deixado bem claro o propósito de Benidorm de lutar por um lugar na grande final de um torneio, que permitirá no Wizink Center um máximo de 1.500 espectadores.



De acordo com Rivero à Prensa Latina, a sensação de voltar a competir com os torcedores nas arquibancadas é algo especial e muito motivador em tempos difíceis devido à crise sanitária da Covid-19.



O handebol de Benidorm inicia sua trajetória na Copa contra o seu homólogo do Bidosoa Irún, segunda cadeira da Divisão de Honra, e se vencer, enfrentará o vencedor do confronto Abanca Ademar León-Bada Huesca nas semifinais.



As outras duas quartas de final contarão com as equipes Ángel Ximenez Puente Genil contra o Fraikin Bm. Granollers; enquanto isso, o líder da liga Barcelona vai enfrentar o Bm Logroño de la Rioja.



Precisamente, a equipa do Barça não conhece a derrota no torneio nacional com um ritmo perfeito de 21 vitórias e vai tentar festejar o oitavo título consecutivo na Copa do Rei para ratificar a sua hegemonia dentro do handebol espanhol.



Chefe centro-americano de Barranquilla com a seleção cubana, Ángel Jesús Rivero é um dos nove expoentes do handebol nacional atualmente presentes em diferentes categorias de clubes na Espanha.



