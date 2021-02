COI anuncia Jogos de Inverno espetaculares em Pequim 2022

Berlim, 4 fev (Prensa Latina) O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, garantiu hoje que os Jogos Olímpicos de Pequim 2022 serão espetaculares e transformarão para sempre os esportes de inverno.

O dirigente máximo do COI transmitiu um vídeo-discurso dirigido ao país asiático, no qual se declarou impressionado com o entusiasmo e apoio de suas autoridades para aquela que será a XXIV edição das Olimpíadas de inverno.



'Essa paixão pelo esporte de inverno já fica evidente com a excelente preparação para os Jogos. Podemos dizer com muita confiança que a China está preparada para receber os melhores atletas do mundo', disse o dirigente alemão.



A Comissão Organizadora do grande evento expôs esta quinta-feira as tochas que utilizará nas competições, justamente quando o país iniciava uma contagem regressiva para a sua celebração.



Os chás foram feitos com fibras de carbono que os tornam leves e têm designs semelhantes aos usados ​​no concurso de verão de 2008, honrando assim a designação da capital chinesa como a única no mundo a receber as duas variantes dos jogos.



A China quer encorajar 300 milhões de cidadãos de todas as idades a praticar esportes de inverno, mas na visão de Bach, atingir apenas uma pequena porcentagem desse número seria um grande impulso para o movimento olímpico global.



mgt/rps/BJ

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38302&SEO=coi-anuncia-jogos-de-inverno-espetaculares-em-pequim-2022