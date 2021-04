Utah Jazz lidera o basquete profissional na América

Washington, 3 abr (Prensa Latina) O Utah Jazz se destaca hoje como o time mais vencedor da atual temporada da National Basketball Association (NBA) dos Estados Unidos, onde domina a Conferência Oeste com 37 vitórias e 11 derrotas.

O sucesso 37 foi alcançado na noite passada por 113-106 contra o Chicago Bulls, graças ao trabalho do armador Donovan Mitchell, que marcou 26 pontos, com três rebotes e cinco assistências.



A vitória também foi a 21ª consecutiva para o Jazz em casa, o que o confirma como o líder do Oeste, acima de seu principal rival, o Phoenix Suns que registrou 34-14, após vencer o Thunder 140-103 em Oklahoma City. Devin Booker, como armador de arremesso, foi o jogador ofensivo mais proeminente do Suns com 32 cartas, uma a menos do que o líder de ataque de Thuder, Theo Maledon.



Os do Phoenix descansam neste sábado, pelo que poderiam separar a quatro jogos do Utah, se este vencer no dia ao Magic of Orlando (17-31).



Da mesma forma, o Brooklyn Nets, líder da Conferência Leste com 34 sucessos e 15 derrotas, mas apenas meio jogo acima do Philadelphia Sixers (33-15) e três à frente do Bucks Milwaukee, também se destacam entre os vencedores da competição. (31-17).



Na véspera do Bucks, liderado pelo MVP das últimas duas temporadas, o grego Giannis Antetokounmpo, eles lideraram o Portland Trail Blazers 127-109.



-Resultados:



-Golden State-Toronto 77-130.



-Houston-Boston 102-118.



-Dallas-New York 99-86.



-Charlotte-Indiana 114-97.



-Minnesota-Memphis 108-120.



-Atlanta-New Orleans 126-103.



-Chicago-Utah 106-113.



-Oklahoma City-Phoenix 103-140.



-Milwaukee-Portland 127-109.



-Los Angeles Lakers-Sacramento 115-94.



- Programa de sábado:



-Dallas-Washington.



-Nova York-Detroit.



-Cleveland-Miami.



-Minnesota-Filadélfia.



-Indiana-San Antonio.



-Orlando-Utah.



-Oklahoma City-Portland.



-Milwaukee-Sacramento.



