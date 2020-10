Barcelona x Juventus na fase de grupos da Liga dos Campeões

Genebra, Suíça, 1 ° de outubro (Prensa Latina) Barcelona e Juventus de Turim vão protagonizar um duelo de luxo na fase de grupos da Liga dos Campeões do Futebol Europeu no sorteio determinado hoje.

A seleção espanhola, pentacampeã da Liga dos Campeões, e a italiana, bicampeã da competição continental, vão animar a chave G, completada pelo ucraniano Dínamo de Kiev e pelo húngaro Ferencvaros.



O atual campeão, o alemão Bayern de Munique, jogará na Zona A e terá os rivais Atlético Madrid, Suíça de Salzburgo e Lokomotiv Moscou.



Outro das referências do futebol na Europa, o Real Madrid, com 13 títulos na Liga dos Campeões, enfrenta o Shakhtar Donetsk ucraniano, o Inter de Milão italiano e o Borussia Monchengladbach alemão pela seção B.



Outro clube espanhol, o Sevilla, vencedor de seis ligas europeias, enfrentará o inglês Chelsea, o russo Krasnodar e o francês Rennes pelo E.



Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões:



-Grupo A: Bayern Munich (ALE), Atlético de Madrid (ESP), Salzburg (SUI) e Lokomotiv Moscow (RUS).



-Grupo B: Real Madrid (ESP), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter de Milão (ITA) e Borussia Monchengladbach (ALE).



-Grupo C: Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE) e Marseille (FRA).



-Grupo D: Liverpool (ING), Ajax (NED), Atalanta (ITA) e Midtjylland (DIN).



-Grupo E: Sevilha (ESP), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS) e Rennes (FRA).



-Grupo F: Zenit de Saint Petersburg (RUS), Borussia Dortmund (ALE), Lazio (ITA) e Bruges (BEL).



-Grupo G: Juventus de Torino (ITA), Barcelona (ESP), Dínamo Kiev (UCR) e Ferencvaros (HUN).



-Grupo H: Paris Saint-Germain (FRA), Manchester United (ING), Leipzig (ALE) e Istanbul Basaksehir (TUR).



npg/am/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=34700&SEO=barcelona-x-juventus-na-fase-de-grupos-da-liga-dos-campeoes