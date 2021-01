Sucessos na luta livre marcam o esporte de Cuba em 2020

Por Yodeni Masó Aguila (*) Havana (Prensa Latina) A conquista de 12 vagas olímpicas e mais de uma centena de medalhas marcaram o sucesso da luta de Cuba em 2020, em um percurso esportivo condicionado pelo impacto do Covid-19.



Antes da pausa imposta pela pandemia, os gladiadores da ilha disputaram três torneios internacionais, com destaque para o resultado na eliminatória olímpica de Ottawa, no Canadá, e para a premiação de ouro no evento continental.



No total, os expoentes cubanos comemoraram entre fevereiro e março os últimos 59 títulos, 43 medalhas de prata e 21 de bronze, após disputar o Internacional Granma-Cerro Pelado de Havana, o Pan-Americano e o Pré-Olímpico.



Assim, a luta livre se destacou como um dos esportes com mais segurados por Cuba para Tóquio e no próximo mês de abril aspira-se a subir mais três vagas aos classificados no estilo greco-romano (seis) e na modalidade gratuita masculino (três) e feminino (três).



A seleção masculina de vôlei perdeu a passagem olímpica para o Canadá em cinco sets e deixou o time de beisebol como a grande esperança da ilha ao intervir com uma equipe na luta sob os cinco anéis da capital japonesa.



Representantes do judô fizeram o giro de inverno para somar pontos no ranking de qualificação e figuras como Idalys Ortiz (mais de 78 quilos) e Iván Silva (90) chegaram às manchetes, com pódios no Grand Slam de Paris e Düsseldorf.



O espadachim Yunior Reytor também esteve em ação nas fases da Copa do Mundo de Heidenheim e Doha, em sua busca pelo acesso aos Jogos de Tóquio.



Diante da suspensão da Copa do Mundo indoor em Nanjing, na China, os principais expoentes do atletismo cubano tiveram uma temporada de pouca atividade.



Entre eles, o saltador Juan Miguel Echevarría, o triplo Jordan Díaz, o pertiguista Yarisley Silva e o heptalonista Yorgelis Rodríguez completaram uma base de preparação em Sttugart, Alemanha; e atualmente treinam em Portugal.



Da mesma forma, o campeão olímpico Leuris Pupo e o titular dos Jogos Pan-americanos Lima 2019 Jorge Félix Álvarez completaram as etapas de alistamento em Lima, capital do Peru.



Dos contratados no exterior, Jasiel Rivero se tornou o primeiro monarca cubano da Liga dos Campeões da Europa de Basquete.



Além disso, os jogadores Alfredo Despaigne, Yurisbel Gracial e Liván Moinelo relançaram a coroa no beisebol no Japão e o jogador de pólo Raydel Martínez comemorou duas legendas na Bundesliga austríaca.



O movimento esportivo cubano fixou em 41 o número de qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio nas modalidades de atletismo, luta livre, tiro, canoagem, ginástica artística, pentatlo moderno, taekwondo e ciclismo.



Com o início de 2021, vários esportes começaram a traçar estratégias para conseguirem a sua classificação para Tóquio através do sistema de classificação ou marcas, diretamente ou em torneios de qualificação.



