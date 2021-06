São Tomé realiza Parlamento Infanto-Juvenil

Iniciou a iniciativa Parlamento Infanto-Juvenil na sexta-feira passada em São Tomé, com cinquenta e cinco deputados infanto-juvenis. O tema: a violência do abuso sexual de menores.

Este tema é única e vai ser o foco das atenções durante o ciclo de dois anos, de 2021 a 2023, demonstrando a seriedade com que o governo de São Tomé e Príncipe aborda esta questão. A iniciativa do Parlamento é um projecto conjunto da UNICEFR; do Governo nacional e do Parlamento de STP. Presentes na tomada de posso do organismo foram o Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e a Ministra da Educação, Julieta Rodrigues, com representantes da UNICEF, da comunidade diplomática e do PAM.

Entre os trabalhos administrativos do Parlamento infanto-juvenil foi a substituição da Presidente do Parlamento, Aleina Neto, que passa a presidir o Parlamento infanto-juvenil da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, por Alex Boa Morte.

Os deputados do Parlamento infanto-juvenil vêm de diversas instituições, sendo estas escolas públicas e privadas, associações juvenis e ONGs são-tomenses.

