Dia Internacional da Geodiversidade reconhecido por unanimidade

A UNESCO anunciou hoje que se confirmou a proposta portuguesa que apadrinhou a campanha internacional do mundo científico para o reconhecimento formal desta data.

Foto: A Serra da Arrábida, na península de Setúbal, é um exemplo de geodiversidade e biodiversidadeCréditos/ Território Arrábida

O Dia Internacional da Geodiversidade foi aprovado hoje na 211.ª sessão do conselho executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que decorre em Paris e por video-conferência, em respeito das regras sanitárias.

A introdução deste dia nos calendários internacionais passa a assinalar-se a 6 de outubro.

«A UNESCO sempre foi muito conhecida pela protecção do património cultural e a ideia do património natural, ligado à geodiversidade, está a ganhar muita força», afirmou esta sexta-feira à Lusa o embaixador de Portugal, António Sampaio da Nóvoa.

A iniciativa que brotou do meio científico, tem tido liderança de José Brilha, professor da Universidade do Minho, e juntou várias organizações internacionais e 82 organizações ambientais de 40 países diferentes.

«É raro - porque devia ser mais habitual - que haja uma proposta que venha de fora da UNESCO. 99% das coisas são propostas por delegações ou comissões e não estamos suficientemente atentos ao que se passa fora», explicou o embaixador.

A celebração desta data, segundo António Sampaio da Nóvoa, vem no seguimento de outras iniciativas da UNESCO como o programa dos geo-parques, onde Portugal conta com cinco localizações, e as reservas da biosfera, que no País são já 11, e constitui uma homenagem pessoal ao professor Galopim de Carvalho.

Com agência Lusa

