Verdes: Ensino à Distância/Acompanhamento de Filhos Menores

Ensino à Distância/Acompanhamento de Filhos Menores - Verdes propõem Audição do Ministro da Educação



Atendendo a que, a partir de dia 8 de fevereiro, professores e educadores retomarão a atividade letiva, através de teletrabalho, garantindo assim o funcionamento das escolas.



Atendendo a que estes profissionais estão impossibilitados de beneficiar de qualquer medida de apoio e acompanhamento de filhos menores de 12 anos, assim como os respetivos cônjuges, dado que, de acordo com a legislação em vigor, estando um dos elementos do casal em teletrabalho anula a possibilidade de o outro poder permanecer em casa para apoio a filhos.



Atendendo a que o horário dos professores obedece a uma organização que não é flexível, dada a necessidade de se articular com o de outros docentes e o dos alunos, não é possível alterar uma atividade prevista para determinada hora para coordenar com os ritmos e as necessidades dos filhos dos docentes, coincidindo muitas vezes com o momento em que decorre atividade síncrona e o docente se encontra em contacto visual e sonoro com as suas turmas.



Atendendo a que os professores e educadores não estão contemplados no grupo de trabalhadores de serviços essenciais, estão assim impedidos de recorrer às creches e escolas de acolhimento, mas também não podem beneficiar dos apoios de assistência à família, por estarem em teletrabalho.



Para o Grupo Parlamentar Os Verdes parece ser essencial encontrar uma solução para a situação, de modo a que o normal desenvolvimento da atividade letiva, no modelo de ensino à distância cause o menor impacto negativo possível nos alunos e nas suas aprendizagens.



O Partido Ecologista Os Verdes propôs à Comissão de Educação, Ciência, Desporto e Juventude, com caráter de urgência, uma Audição com o Sr. Ministro da Educação, no sentido de que sejam prestados esclarecimentos e encontradas soluções para as questões acima expostas.



O Grupo Parlamentar Os Verdes

http://www.osverdes.pt/pages/posts/ensino-a-distanciaacompanhamento-de-filhos-menores---verdes-propoem-audicao-do-ministro-da-educacao-11591.php

Foto: Por Desconhecido ou não especificado - U.S. National Archives and Records Administration, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17160660