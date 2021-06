SADC ajuda Moçambique

Os países da África Austral aprovaram o envio de uma força para apoiar as forças governamentais de Moçambique na sua luta contra insurgentes terroristas na área de Cabo Delgado.

Esta quarta-feira, os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) acordaram uma política de envio de tropas para ajudar Moçambique a neutralisar ataques por forças insurgentes jihadistas que semeiam o caos no norte do país desde o final de 2017. A informação foi confirmada pelo departamento de comunicação da SADC, que declarou que será enviada uma "Força de Reserva da SADC em apoio a Moçambique no combate ao terrorismo e actos de extremismo violento em Cabo Delgado".

Centenas de milhares forçadas a fugir

Peritos estimam que a força será cerca de 3.000 militares, que irão estabilizar a região, onde centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas.

Representantes dos seguintes países assistiram a reunião da SADC em Maputo, Moçambique: Botswana, República Democrática do Congo, Malaui, Moçambique, África do Sul, Tanzânia e Zimbabué.

Pravda.Ru

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Insurgency_in_Cabo_Delgado