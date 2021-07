Moçambique: A violência continua

Dez assassinados no ataque à aldeia de Muidumbe. A violência continua na província de Cabo Delgado no norte do país. Agora um bando de terroristas actuou na aldeia de Namande, distrito de Muidumbe, semeando o pânico e assassinando dez pessoas, pelo menos.

O grupo de cerca de dez terroristas entrou na aldeia de Namande, distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado na segunda-feira, assassinando dez pessoas e destruindo casas.

10 km. da base militar

Namande fica a dez quilómetros apenas da Mueda, onde está localizado o quartel-geral do comando operacional das forças armadas de Moçambique.

Primeiro, os terroristas jihadistas entraram em conflito armado com a milícia local, que perdeu quatro elementos. Os terroristas depois entraram na aldeia e decapitaram quatro residentes. Vários estão desaparecidos e há rumores de sequestro.

Atentado contra LNG

O boletim Carta de Moçambique também traz notícias de um atentado contra as instalações do projeto Mozambique LNG (Liquid Natural Gas), ou GNL na Península de Afungi, distrito de Palma, liderado pela companhia francesa Total.

