Cabo Verde celebra 46 anos de independência

Dia 5 de Julho é Dia da Independência em Cabo Verde, celebrado hoje com sessão solene da Assembleia Nacional. Na sessão serão evocadas as figuras importantes no movimento da independência nacional em 1975.

Figuras na Sessão Solene

Na sessão solene da Assembleia Nacional haverá o discurso tradicional do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, o discurso do Presidente da Assembleia e os líderes dos partidos políticos representados (MpD, no poder, PAICV principal partido da oposição e UCID) e serão recordadas as figuras dos protagonistas no movimento da independência do país, que ganhou a sua soberania de Portugal em 1975. Lugar de destaque será atribuído a Amilcar Cabral (fundador do PAIGC, que liderou na luta pela liberação da bGuiné-Bissau e Cabo Verde), Aristides Pereira, primeiro Presidente da República de Cabo Verde independente Pedro Pires, o primeiro chefe de governo.

Combatentes falecidos e em vida

Além destas duas figuras de destaque, serão lembrados os combatentes falecidos e ainda vivos e outros que os apoiaram na luta contra o poder imperial, e agora estado amigo, Portugal.

A sessão será ainda assistida por membros do governo, deputados, membros do corpo diplomático e figuras de entidades civis e religiosas.

Serão examinados a realidade do país face à pandemia de Covid-19 e passos para tomar para sair da crise.

