Rui Costa: Covid-19 vai levar Brasil a "mergulhar no caos em duas semanas"

Covid-19 vai levar Brasil a "mergulhar no caos em duas semanas", diz Rui Costa, governador da Bahia

.

Foto: Rui Costa, governador da Bahia (Foto: Manu Dias - Governo da Bahia)

O governador da Bahia, onde a pressão sobre o sistema de saúde está sendo mais dramática e o vírus mata mais do que antes, prevê que o Brasil "mergulhará no caos em duas semanas"

247 - O governador da Bahia, Rui Costa, ao anunciar a suspensão de todas as atividades não-essenciais no estado neste fim de semana para tentar conter a propagação da Covid-19, disse que em duas semanas o Brasil vai "mergulhar no caos".

Ele constata que a pandemia já se agrava em todo o país. "Nunca tivemos uma situação igual", diz.

O governador acredita que, além de a população estar exausta de cumprir medidas de isolamento, as novas cepas do coronavírus que já circulam no Brasil -em especial a de Manaus -são mais contagiosas e letais, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

https://patrialatina.com.br/covid-19-vai-levar-brasil-a-mergulhar-no-caos-em-duas-semanas-diz-rui-costa-governador-da-bahia/