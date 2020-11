"Ele está no meio de nós"

O Romance na cena da Epifania.

Adel José Silva*

Para quem leu O Marceneiro, a Última tentativa de Cristo, do provocador Silas Corrêa Leite, perceberá um fio condutor trançando uma trilogia esperada na obra Ele está no meio de Nós. Há quem diga, que essas duas últimas, somada ao fascinante Tibete, De Quando Você não Quiser mais ser Gente, realizam o circuito perfeito, maduro de uma trilogia. É certo, contudo, que a obra ocupa o espaço do primeiro volume, ternário, que pulsa.

O existencialismo mítico, radical e provocativo, retornado em O marceneiro, já vigorava, nos fornecendo um painel capaz de cativa o leitor. Nesta obra, o narrador entregando-nos Saulo, ou Paulo, protagonista do Romance. Aqui, temos um declarado paralelo entre o protagonista e Paulo de Tarso, o reformulador, e reconhecido por alguns, como o inventor do Cristianismo, conhecido por nós, hoje.

A vida do protagonista Saulo, assim como seu duplo histórico, é marcada pela Epifania, o encontro com o fabuloso, o indizível, a revelação.

Silas Corrêa leite constrói no cerne do caos da existência sua poético-prosa-militante. Com isso, por militante, não se quer dizer panfletário, em nenhuma hipótese. Silas é, antes de qualquer sílaba, busca pela qualificação da leitura. Exige uma disposição ao leitor atento.

É neste ponto, que a obra de Silas se torna profundamente atual e contemporânea. Se por um lado, encontraremos em seus escritos rastro de uma dívida ao Modernismo Nacional da primeira metade do século XX. Afinal, ler Silas, é reencontrar, em certa medida, a antropofagia de Oswald, tanto quanto, reminiscências do experimentalismo de Rosa e Lispector, ou mesmo de autores formadores do início do nosso pré- modernismo, sobre quem Sevcenko, diz "É esse conflito essencial que aflora na sociedade e nas consciências neste momento, e que os principias autores do período buscarão resolver, para o bem ou para o mal, nas suas obras". É essa ideia, que varreu o século XX, como também lembrou Badiou" O século XX foi obcecado pela ideia de mudar o homem", que ainda vinga na obra de Silas. Por outro lado, encontra-se um autor nascido no caldo prolixo e complexo do ciberespaço, do lócus-virtual, da contemporaneidade e dos jogos refinados de um mundo que se estrutura em concepções de pós-verdade, fincado nas trincheiras, ainda obscuras, do multiculturalismo, do politicamente correto e seus contrapesos, cujo caldo fervente, formará a hegemonia pensante do século XXI.

É diante desse panorama, pós-moderno e culturalmente profícuo, complexo e arrojadamente polarizado, que surge a voz de Silas Correa Leite, estabelecendo seu dialogismo radical. É isso, a obra de Silas radicaliza no diálogo. É um autor, primeiro, em busca de u leitor.

Esse diálogo com o leitor, de certa forma, inscreve o leitor em uma campanha, quase como se a obra compartilhasse um sentido existencial que se torna escola, na qual o leitor milita, conspirando e costurando a trama em paralelo ao autor, e isso Silas o faz me principalmente em "Campos de Trigo Com Corvos", (2008), obra de contos finalista do Prêmio Telecom./Ficções, Portugal, ou a que tem sido aclamado como sua obra-prima, Goto, Romance, A lenda do Reino do Barqueiro Noturno do Rio de Itararé, (2014-Clube De Autores). Cito como símbolo metonímico, a obra poética, nervosa, tanto quanto, sua prosa mais cativante, nas quais, esse traço vigora com desempenho exuberante.

Na obra, "Ele está no Meio de Nós", percebe-se movimento diferenciado em relação a essas duas citadas. Se em Goto, e Campo de Trigo, temos um movimento intimista de um pesquisador, no qual o exercício da linguagem experimental é farto e delicado, nessa obra, tanto quando em O Marceneiro, temos um contraponto, no qual a comunicabilidade radical, é a tônica. Não que com isso, não haja jogos rítmicos, ou brinquedos de enredo que busque o experimento nessas últimas obras. Claro que há.

Vejamos um exemplo, o foco narrativo nem "Ele está no meio de Nós", que horas se organizam em 3.ª pessoa, horas se revela, principalmente no momento da Epifania, em 1.ª pessoa, gerando dialética, que produz mover da intimidade, ou subjetividade da personagem, para a exterioridade do corpo visto a distância. As condições provocadas no leitor, pode variar de acordo com a recepção leitora. O leitor, escolherá, o efeito sanfona, dentro-dentro fora, ou o efeito, bipolar, estanque, fora agora, dentro agora, separadamente. De forma, ainda que sutil, temos uma aqui, variação do estilo experimental do autor.

De toda sorte, o leitor, quer seja ele, um exigente exegeta, ou um diletante e despretensioso alquimista do deleite, encontrará em "Ele está no meio de nos" um thriller que mistura a condição mística, o sobrenatural, amor e a aventura. Em um jogo no qual a peripécia nutre em ritmo a descoberta de si, a busca espiritual no seio das cidades paulistas.

Uma vez que a cenários se alternam, ora Itararé, berço poético e símbolo mítico da cidade sagrada, escolhidas como a Xangri-lá, pelo autor, ora o centro, a Avenida Paulista, símbolo da Babilônia, no qual todo desfecho se dá, construindo assim, uma narrativa sobre o viver radical, um viver que não tolera os mornos, os frios, que passam pela vida em muros calhordas, que muito mais que separar e restringir, amargam a vida, tornando-a insossa e desprendendo-a de sentidos.

É contra o niilismo barato, o carregar torturas de culpa sem parteira, do barateamento do tempo-existência, em troca da opção pelo ódio, pelo tédio, pelo ressentimento, que Silas apresenta seu Romance como capaz de abrir um fluxo narrativo que nos torne aliados do protagonista, experimentando com ele a Epifania que nos é devida.

ADEL José Silva, professor, blogueiro, agitador lítero-cultural, mestre em literatura pela USP-Universidade de São Paulo.

