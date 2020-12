Pavimentando o futuro



Neste período de distanciamento social e pandemia mundial, estão em andamento acelerado as obras de pavimentação da rodovia MG-10, trecho Conceição do Mato Dentro - Serro, os últimos 26km, ligando de forma definitiva as tricentenárias cidades de Conceição do Mato Dentro, Serro e Diamantina, dentro da Estrada Real. Este asfalto unirá também dois importantes circuitos turísticos; o da Serra do Cipó ao dos Diamantes, além de ligar as regiões do Alto Jequitinhonha ao Médio Espinhaço.



Esta obra descortinará um cenário imenso de possibilidades e oportunidades para o desenvolvimento do turismo pós-pandemia, lembrando que em todo o mundo é consenso que a retomado do turismo se dará em destinos internos, de forma regionalizada, com as pessoas conhecendo um pouco mais as belezas e histórias que as circundam. É importante ressaltar que essa parte da Minas tricentenária é privilegiada em atrativos naturais, culturais, históricos, arquitetônicos, ecológico e religioso. Tudo isso apenas dentro dos circuitos turísticos da Serra do Cipó e dos Diamantes, onde estão localizados os parques Nacional da Serra do Cipó, o Estadual da Serra do Intendente e o Municipal do Tabuleiro, todos eles compreendidos dentro da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, tombada pela UNESCO.



Esses parques desempenham importantíssimo papel tanto na preservação da fauna e da flora, das inúmeras belezas naturais, assegurando para a posteridade a integridade das muitas preciosidades existentes no maciço do Espinhaço. Nesta região estão nascentes que se juntam, alimentam e revigoram quatro importantes bacias hidrográficas de Minas Gerais e do Brasil: a do São Francisco, do rio Doce, do Santo Antônio e do rio Jequitinhonha, que nasce no Serro. É também em Conceição do Mato Dentro que está a nascente do rio Santo Antônio, principal berçário do Rio Doce e que contribui, após o rompimento da barragem de Fundão, para a regeneração da vida em seu leito.



Este asfaltamento abrirá ainda a possibilidade da criação de novos roteiros turísticos, integrando os programas culturais com os passeios às belezas naturais, aos atrativos históricos e religioso. Todos esses destinos turísticos ficarão ligados também ao Aeroporto Internacional de Confins, que está a apenas 65km da Serra do Cipó e 120km de Conceição do Mato Dentro.



Meu pai, José Aparecido de Oliveira, considerava a MG10 a espinha dorsal do desenvolvimento de toda uma região que, no passado, proveu o desenvolvimento do Brasil-Império e da Coroa Portuguesa e que sofreu processo de empobrecimento ao longo do tempo. A consolidação dessa obra vem agora dar novas perspectivas de desenvolvimento e do turismo para essa importante região de Minas Gerais, encurtando caminhos, diminuindo distâncias e aproximando pessoas.



José Fernando Aparecido de Oliveira é prefeito de Conceição do Mato Dentro

Foto: Por Ismenia Duarte - Obra do próprio, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3150878