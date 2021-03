Ministério Público: Promotores de Injustiça e Vergonha no Brasil

O relato abaixo trata-se de atualização de reportagem publicada em Pravda Brasil em janeiro deste ano, Memórias de um Jornalista Brasileiro Exilado. Mais uma peça deste macabro quebra-cabeça em tempos sombrios no Brasil. Um dos atores pateticamente estrelando, o Ministerio "Público", entre os principais instrumentos de opressão e para a roubalheira indiscriminada das classes dominantes brasileiras

Edu Montesanti

AOS AMIGOS, TUDO; AOS INDIFERENTES, A LEI; AOS INIMIGOS, TODO O RIGOR DA LEI

O resumo de mais esta tragica opera justiceira tupiniquim a seguir, e este: o Ministerio "Publico" (pasmem!) nao pode, por nada, investigar os fatos narrados e exaustivamente denunciados, pois o primeiro a ser incriminado sera ele mesmo. Que se veja a situacao do Brasil hoje!



Segundo a Constituição, a função do Ministério Público é,



"A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis."



Alguma possivel associacao desta definicao constitucional, às praticas relatadas a seguir e com o proprio cenario brasileiro atual, por parte dos "guardioes da ordem juridica" e do "interesse cidadao"? Soa como piada, no pais do jeitinho, tentar forcar a barra para tal hipotese, nao?!



Constituição, leis: letra morta no Brasil quando se trata de defender os cidadaos, especialmente lesados pelos donos do poder que a manipulam ao seu belprazer de acordo com seus interesses. Mais uma evidencia disto a seguir, diante da qual questoes se colocam.

Nossa Constituição é uma brilhante fachada, por trás da qual se abre um enorme terreno baldio

(Fábio Konder Comparato, jurista)

I.



Em agosto de 2020, o Ministerio Publico da cidade de Santana do Livramento, estado do Rio Grande do Sul, enviou oficio por correio eletronico assinado pelo promotor, informando o arquivamento das denuncias deste cidadao, e da mae de sua filha: compete ao Ministerio Publico onde este autor passou a residir posteriormente, isto e, em Santa Catarina, receber oficialmente as denuncias.



Nao sem deixar de, cinicamente, relatar mentiras: de que este cidadao nao havia relatado os crimes contra os direitos fundamentais relatados na reportagem abaixo, ao MP gaucho - e este cidadao fez isso pessoalmente, no MP e em diversos outros orgaos estatais e privados.



E mais: o MP de Santana do Livramento informava tambem que, fato encaminhado ao setor criminal de seu orgao na cidade gaucha, este autor estava sendo denunciado criminalmente pelas denuncias "contra diversos entes estatais envolvidos", e de "natureza criminosa" informa o promotoreco de mentirinha. Provavelmente, pelos termos "mafia do funcionalismo publico, "criminosos", entre outros deste tipo por parte deste autor.



Repete-se com este jornalista o que o mesmo Ministerio Publico do Rio Grande do Sul fez com pais de vitimas do incendio da boate Kiss, conforme detalhado na reportagem abaixo: processou-os criminalmente por reclamar do orgao. Pais a que este autor entrevistou exaustivamente, fazendo coro com eles em suas denuncias, vale ressaltar.



Jesus ilustrou bem hipocrisias como esta, pratica mais comum na "Justica" tupiniquim: "Tentando tirar um cisco do olho do proximo, enquanto no seu ha uma trava". Mudando-se de posicao facilmente para omitir-se de um lado, e aplicar todo o rigor da lei de outro, invertendo totalmente os papeis.



Quem ja ouviu o seguinte sapiente proverbio? "Aos amigos, tudo; aos indiferentes, a lei; aos inimigos, todo o rigor da lei".



Sobre mais esta (im)postura do tragicomico espantalho da promotoria de Justica,



a) Nao se pode retirar do cidadao o direito a denuncia e posterior investigacao, como tem sido feito desde o inicio ha anos;



b) O relatado aqui nesta atualizacao e todo o demais na reportagem a seguir, apenas vem reforcar tais adjetivos utilizados por este cidadao que, repetindo-os agora - e sempre o fara -, por quase dois anos no Brasil tentou atraves dos meios mais polidos e pacificos encontrar resposta e um basta para tudo o que ocorre.



c) O MP gaucho alega nao ser sua atribuicao analisar as denuncias de um residente em outro estado brasileiro, ainda que os crimes tehham ocorrido ali, desde o inicio reportados ali e diretamente, tambem, em seu MP (sobre o que o promotoreco mente sem a menor desfaçatez, dizendo nunca ter sido feito).



Ao mesmo tempo, desavergonhadamente este mesmo MP lhe imputa a atribuicao de acusar criminalmente quem denuncia, estando em outro estado brasileiro: Brasil, Estado de excecao.



Tal (im)postura deste espantalho da promotoria nao traz nenhuma surpresa, dado o contexto dos fatos detalhado na reportagem.



Vale observar: nao se processa os denunciados, nem sequer os investiga, mas sem nenhuma investigacao ao que denuncia processa-o sumariamente. Inversao total de papeis. O Estado brasileiro nao admite entes estatais sendo denunciados. Para os violadores da lei, usurpadores de um Estado terrorista, trata-se de crime denuncia-los, e a garantia constitucional de se ter uma devida investigacao vai a lata do lixo nestes casos: o investigado, se tiver muita sorte, acaba sendo o ciadadao - no caso deste jornalista, ja considerado criminoso pelo MP, sumariamente (e por denunciar crims do Estado especialmente contra uma recem-nascida ate seu ultimo dia no Brasil, um ano e meio mais tarde). Algo novo em nossa historia?



O Estado, como de praxe, blindando a si mesmo dos cidadaos. Enquanto o MP gauhco alega nao ser de sua atribuicao receber as denuncias e investiga-las conforme solicitado, contraditoriamente como observado acima, ve-se com atribuicao para processar criminalmente o que se denuncia - neste caso, ja nao transfere mais a acusacao ao MP do estado onde o cidadao reside.



Tudo isso faz-nos recordar, inevitavelmente, a frase do jurista, politico, diplomta e escritor brasileiro Rui Barbosa: "A pior ditadura e a do Poder Judiciario; contra ela, nao ha a quem recorrer".



II.



No mesmo mes, alguns dias depois foi a vez do Ministerio Publico da cidade catarinense de Porto Belo enviar, supreendentemente, oficio informando que este autor ja nao estava mais sendo rastreado (dois anos e meio apos ter enviado arbitrariamente oficiais a residencia deste cidadao, sempre intimidado sob alegacoes absurdas, tudo contextualizado na reportagem abaixo).



Ao mesmo tempo que automaticamente o MP reconhece a arbitrariedade do monitoramento por anos, resta a pergunta: desde que deixou o Brasil em abril de 2018 rumo ao exilio ate agosto de 2020, dois anos e meio depois este jornalista ainda estava sendo procurado pelo Estado brasileiro terrorista? O MP responde que sim, ja reconhecendo a arbitrariedade das acoes visto que informa, neste oficio por correio eletronico, de que nada acabou motivando o rastreamento e o monitoramento.



Outra verdade inconteste que o oficio de agosto de 2020 traz, apos diversos protestos e o MP ter ciencia de que este jornalista ja nao esta mais em terrotiroik brasileiro, e que foi medida urgentemente acertada ter este autor com a familia ter buscado exilio. Seguiu vigente a obsessao deste orgao em se buscar o paradeiro do comunicador em questao, mesmo nao havendo nada judicialmente justificavel que motivasse essa busca - mas ela continuou, e sabem os ceus quando/como terminaria isso tudo.



III.



Em marco de 2021, o mesmo MP de Porto Belo envia outro oficio, desta vez informando que as denuncias deste jornalista e da mae de sua filha estavam sendo arquivadas. Os motivos nao poderiam estar fundamentados em outra coisa que nao fosse uma serie de mentiras para se sustentar:



1. Que as denuncias haviam sido enviadas em ingles. Portanto segundo mais esta habil violadora das leis tupiniquim, seu orgao nao tem obrigacao nenhuma em levar em consideracao as denuncias.



Mentira reconhecida no inicio do oficio, e mais adiante quando a mesma promotora diz que parte das denuncias era escrita em ingles: este autor enviava algumas denuncias a contatos no exterior como forma de ecoar os protestos, em portugues e abaixo traduzido ao ingles.



As denuncias recebidas pelo MP de Porto Belo foram sempre as mesmas enviadas por este autor ao MP de Santana do Livramento, quem processa criminalmente hoje este jornalista por elas. Veja que, de novo, o MP contradiz-se totalmente enquanto processa criminalmente o denuncante, mas rejeita suas denuncias alegando estar em outro idioma sendo que alogica seria, se o orgao estivesse correto em sua alegacao, rejeitar tudo, entao. Pois como de costume quando envolve o Estado brasileiro criminoso, dois pesos e duas medidas para acatar denuncias do cidadao, e para criminaliza-lo sumariamente.



Tanto que ao longo de seu oficio, a propria promotora cita denuncias de alta gravidade deste autor, ela mesma utilizando-se de supostos discursos diretos (distorcidos, como sera abordado mais adiante) envolvendo este cidadao que nomina tais ocorrencias de "crimes" (o que ela sugeriu rejeitar, clamorsamente equivocada confrme sera lido na reportagem que segue).



Ela mesma observa, acertadamente, que este cidadao nomeia diversas ocorrencias como "crime", evidencia entre tantas de que este denunciante se fez entender em ligua matter diante da promotoria de arbitrariedades sem fim;



2. O MP de Porto Belo alega nao haver "nexos de casualidade" nos relatos: por que, entao, o MP de Santana do LIvramento foi bastante especifico ao informar as razoes pelas quais este jornalista estava sendo processado criminalmente, exatamente por suas denuncias nesses mesmos relatos?



3. Em determinado momento do oficio catarinense, a promotora observa, igualmente para rejeitar as denuncias formuladas por este jornalista, que a maior parte das ocorrencias deu-se no estado do Rio Grande do Sul. Recordando o oficio enviado pelo MP do gaucho sete mesea antes: nao e de sua atribuicao atuar diante das denuncias, piois o denuncante reside em outro estado brasileiro.



Outra marca registrada do caso a ser lido na reportagem abaixo, quando diz respeito aos violadores da lei do moribundo Ministerio Publico braslielro, afamado mundialmente como uma grande mafia. Uma das grandes vergonhas do Brasil.



Repete-se aqui, como desde o inicio envlvendo este caso, o jogo de pingue-pongue euqnato direitos fundamentais eram negados clamorosamente, e o MP emm nome desses mesmos direitos negados e denunciados sempre em vao, rastreava, monitorava e intimidava;



4. A promotora alega nao haver evidencias das denuncias: e claro, eles nao investigaram. Conforme abordado na reportagem abaixo, este autor deixou o Brasil com uma serie de documentos oficiais obtidos junto ao Estado a durissimas penas, apos uma serie de recusas (muitos documentos que seriam vitais agora, acabaram "perdidos" pelo Estado sob omissao total de orgaos como o proprio MP).



Este autor enviou pelo menos tres correios eletronicos questionando nao apenas o fato de a promotira alegar que nao ha evidencias sem ter iniciado investigacao, mas as perguntas: e se este jornalista tiver evidencias para o que a mesma promotira alega em seu oficio de arquivamento, e para todas as denuncias enviadas por este cidadao? Jamais respondido - como sempre este jornalista tinha plena consciencia de que iria ocorrer, sem nenhuma duvida;



5. A tragedia comica nao tem limites.



Afirma-se descaradamente, ja reconhecendo a total arbitrariedade nestas acoes, que nao ha evidencias de que este jornalista tenha sido coagido a informar o Ministerio Publico sobre o paradeiro, conforme denunciado - igualente, o MP igonrando documentos comprobatorios que este cidadao tem em maos, detalhado na reportagem a seguir com especial atencao na passagem em que e aborrado o Dia D criado por este autor, ao sair do Brasil.



Sobre isto, o proprio oficio deste mesmo MP enviado em agosto de 2020, atestou abertamente que estava havendo tal reastreamento, relatando um ouco da "visita" oficial.



O oficio dizia que apos "visita" oficial a residencia deste jornalista nada foi constadado que motivasse o ato' reconhece-se, assim, que estava havendo arbitraria investigacao que incluia rastreamento, monitoriamento, o que por si so ja e uma forte intimidacao, especialmente considerando o tipo de trabalho deste cidadao ha anos, jornalista investigativo com atencao exatamente nas arbitrariedades do Estado brasileiro e seu falido, arbitrario, mafioso sistema de "Justica".



Valendo ressaltar: o oficio de agosto de 2020 do MP foi emitido dois anos e meio apos a ultima "visita" (que contou com apresentacao de documento oficial a ser assinado na porta da residencia em Porto Belo, sob ameaca de que se nao comparecesse ara "esclarecimentos", poderia ser preso. Leia na reportagem quais "esclarecimentos" eram esses, e assombre-se com o grau do terrorismo de Estado que se vive no Brasil): ate entao, estava este jornalista ainda na mira do Estado brasileiro, rastreado e monitorado?



Por que apenas em agosto de 2020, apos as denuncias por correio eletronico a atraves da publicacao da reportagem abaixo, foi emitido o oficio "absolvendo" este jornalista de algo que nunca soube por que estava sendo fortemente intimidado? Algo que o MP, agora, nega ao mesmo tempo que reconhece em seu proprio oficio.



Negar tudo isso, vale reforcar, e mais um reconhecimento cabal da gritante arbitariedade dos atos oficiais mencionados;



6. Alega-se arquivar as denuncias tambem ancorada na decisao de nao se desejar utilizar dinheiro publico com elas: outra gravissima violacao ao direito do cidadao, o que nosso sistema de "Justica" mais sabe fazer: a Constituicao brasileira e todas als eis internacionais (conforme abordado na reportagem).



Ate porque, em nome disso tudo que se denuncia, o proprio MP rastreou, monitorou e initmidou este cidadao por anos. Para isso, o MP que hoje reconhece oficialmemnte que nada podia ter motivado tal pratica, nunca hesitou em utilizar-se de dinheiro publico.



Mais uma vez tao paradoxalmente, tampouco hesita em utilizar dinheiro publico para, agora, incriminar e processar este jornalista enquanto denunciante.



Ao mesmo tempo, dois dias depois de tal oficio, veio a tona que "mesmo impedidos por lei, seis municípios de Santa Catarina deram aumento a servidores na pandemia".



No Brasil, e de se revoltar profundamente com os autoritarios picaretas de toga e bandidos em geral, travestidos de promotores de justica que surrupiam os cofres publicos e nao se cansam nem se envergonham de burlar a lei, nao?



7. A promotora faz um precario compilado (em portugues) das denuncias (enviadas tambem em portugues) com trechos da reportagem a seguir, e de alguns correios eletronicos como protesto; por exemplo, a perseguicao judicial contra o jornalista Luiz Nassif.



Inclusive este suposto compilado acabou burlado: os tais discursos diretos que a promotora deu aspecto de parecer sendo deste autor pela inclusao de aspas nao correspondem, tendo sido escritos com suas proprias palavras. Tendo o devido cuidado de excluir aquilo que nao cairia nada bem aos espantalhos de promotoria, ao Estado brasileiro como um todo, e o contexto mais amplo das palavras deste jornalista.



Neste caso, sim, para desvirtuar as denuncias deste jornalista a justiceira tupiniquim desavergonhadamente investe tempo - o que implica dizer tambem dinheiro publico em hora de servico publico -, copiando e colando cuidadosamente trechos da reportagem que nada tem a ver com as denuncias enviadas ao MP, como por exemplo a questao da credencial de jornalista, entre outros fatos.



Toma uma frase pela metade, juntando com outra pela metade para descontextualizar completamente a essencia da ideia para concluir observando falta de objetividade nas denuncias, afatsando os tais "nexos de casualidade" e mais: qualifica as denuncias como sendo "de cunho politico". Sem especificar tal fato. Muito provavelmente, a dita-cuja refere-se a observacoes, na reportagem abaixo, sobre o que ativistas or direitos humanos no Brasil vem sofrendo, contextualizando tal situacao dentro das circunstancias em que deixei o Brasil em abril de 2018.



Este jornalista, diversas vezes tanto em alguns protestos quanto nas proprias denuncias do caso particular, questiona colocando-se no contexto da guerra juridica que tem ocorrido em larga escala no Brasil, especialmente contra jornalistas - e Nassif e um exemplo, mencionado pela promotora de Porto Belo sem especificar que ele tambem e vitima de guerra juridica da mais baixa por parte do seu mesmo Ministerio Publico.



Enfim, tudo o que faz pensar um pouco mais e se contextualiza dentro do cenario social, economico e politico, para essa gente de mentalidade elitista, excludente qque tenta se apoiar na ignorancia coletiva, trata-se de "cunho politico". A ordem para esse tipo de gente, de longa-data, e nao pensar, nao questionar. E quem tem se omitido em apresentar respostas a tudo isso que vem ocorrendo, exaustivamente denunciado, sao exatamente eles, nao este jornalista. Sempre uma inversao total de papeis, e de (ir)responsabilidades.



Em sua pobre compilcao, apoia-se a promotora para alegar falta de objetividade deste cidadao, ausenca de "nexos de causualidade": ela, sim, faltou com "nexos de casualidade", a mais basica objetividade para nem mencionar a ausencia total de nexos juridicos a fim de, uma vez mais, arquivar as denuncias deste jornalista a base do que, em ingles, diz-se "attacking a straw man": levando a discussao a outros flancos, foge-se do ponto principal "brigando com espantalho", na traducao livre).



Tanto havia nexos de casualidade, plena objetividade e clareza nas denuncias que o espantalho de promotoria de Santana do Livramento as mencionou pontualmente em seu oficio de agosto de 2020 - tanto quanto, eis a tragicomedia sem fim, a propria promotora agora em diversos trechos de seu hilariante oficio (para desconversar);



8. Ao negar sumariamente as denuncias deste jornalista, cujo foco e o direito da filha a saude desde seus primeiros minutos de vida, o MP, que praticou todas as arbitrariedades justificando-se em "checar a saude da infante", levanta invariavelmente a questao (de cuja resposta este autor nunca teve duvidas): o alvo nao era o bem-estar da menor e seus direitos asseguradas (sempre negados pelo Estado), mas este jornalista?

"A PIOR DITADURA É DO PODER JUDICIÁRIO; CONTRA ELA, NÃO HÁ A QUEM RECORRER

(RUI BARBOSA)



Ministerio Publico do Brasil: Politicamente motivado ou excessivamente incompetente?



Nao sem razao, conforme este jornalista posteriormente a isso tudo manifestou-se por correios eletronicos aos envolvidos, copiando uma serie de meios de comunicacao, orgaos estatais, intelectuais e politicos nacionais e internacionais: merecem mais respeito traficantes de drogas e prostitutas em geral, que os usurpadores do poder, violadores da lei por excelencia em questao.



Os velhos e envelhecidos espantalhos de promotoria da injustica e da vergonha no Brasil.

O último grau de perversidade é fazer com que as leis sirvam para a injustiça

(Voltaire)

