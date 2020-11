Brasil cai da 9ª para 12ª economia no mundo

Por Altamiro Borges

O jornal Valor informa que o "Brasil deve deixar em 2020 de ser uma das dez maiores economias do mundo". O fascista Jair Bolsonaro, que foi chocado pela cloaca burguesa e é funcional aos seus interesses mesquinhos e imediatos, está conduzindo o país para o desastre econômico.

Segundo o jornal, que é dedicado à "elite" empresarial, "com a desvalorização do real e a redução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o tamanho da economia do país em dólares vai sofrer forte queda neste ano e sair do seleto grupo das dez maiores do planeta, de acordo com dados do FMI compilados pela FGV".

Pelas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB brasileiro deve recuar 28,3% neste ano em relação a 2019, quando convertido para a moeda americana: de US$ 1,8 trilhão para US$ 1,4 trilhão. O país deve perder três posições no ranking das maiores economias do mundo, de nona para a 12ª posição.

Sétima posição nos governos Lula e Dilma



Marcel Balassiano, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), lembra que a pandemia da Covid-19 afetará a economia do Brasil e de diversos países em moedas locais. No caso brasileiro, o FMI projeta retração do PIB em 5,8% em 2020, frente ao ano passado. É uma baita queda!

O jornal Valor Econômico realça que "muito da mudança de posição do Brasil no ranking mundial decorre da depreciação cambial, e não apenas da queda da atividade econômica... Durante a pandemia, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo".

Sem citar os governos Lula e Dilma, o jornal registra que "o Brasil ocupou a sétima posição no ranking de maiores economias do mundo até 2016. No ano seguinte, em 2017, o país escorregou para a oitava posição e, em 2019, ocupava o décimo lugar". Agora, com o demolidor Bolsonaro, vai despencar para 12ª posição.

http://www.patrialatina.com.br/brasil-cai-da-9a-para-12a-economia-no-mundo/