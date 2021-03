Falência de múltiplos tucanos

Adilson Roberto Gonçalves

No melhor estilo orwelliano, o governador João Doria e o presidente do PSDB Bruno Araújo subvertem a realidade para defender a inexistente união de seu partido em artigo publicado no meio do também inexistente Carnaval, pregando que "princípios do PSDB garantem a união do partido". Ali defendem duas falácias, costumeiramente atribuídas como trunfos dos tucanos. O Plano Real foi obra de Itamar Franco, do então PMDB, e a privatização das telecomunicações aconteceu logo após todo o sistema de expansão já estar pronto, faltando apenas a conexão com os usuários. Isso foi a maior falácia do estado mínimo, entregando tudo pronto para o setor privado, que se transformou no setor com o maior índice de reclamação dos usuários.

As falcatruas de tucanos de alta plumagem não param e os ocupantes de governo hoje dirão que nada têm a ver com isso. Depois de saber sobre as empresas da mãe de Aécio Neves em Luxemburgo e tudo o mais que antiga musa canta, subvertendo o ditado, sabemos que, agora, a Inês é viva, vivíssima. Ainda que não a dos castelos (Castro), mas sim a da água condensada na forma de flocos de gelo. A rainha não precisa estar morta para o beija-mão indecoroso com benesses públicas.

Mas entende-se o desespero, especialmente do governador paulista, que quer se firmar como presidenciável da novilíngua, fazendo-nos esquecer do Bolsodoria e dos ataques ao sistema de ciência e tecnologia paulista.

João Doria põe em curso sua sanha privatista para a concessão do Zoológico e Jardim Botânico. É o começo. O discurso da preservação da ciência e de apaziguar seus pares é mera fachada para um exclusivo projeto pessoal de galgar a presidência do país. Ele se saiu melhor do que Bolsonaro na gestão da pandemia do coronavírus apenas porque qualquer coisa foi menos pior do que o ogro genocida que habita o Palácio do Planalto.

O comportamento errático da centro-direita, ora condenando os crimes de parlamentares, ora dando apoio à PEC da impunidade, mostra que ela sofre de falência de múltiplos tucanos. O PSDB parece ser o mais perdido nesse recrudescimento da onipresente velha política, sem uma proposta clara que o coloque como fiador do golpe e da mentira que levou Bolsonaro ao poder ou que o empurre para a oposição. A extinção é uma opção para os ranfastídeos.

Por fim, os reitores das Instituições Federais de Ensino e Pesquisa têm vindo a público denunciar o desmonte que está havendo, por parte do Ministério da Educação, das universidades e escolas técnicas federais. O desrespeito à autonomia universitária, infelizmente, não é exclusividade do governo federal, pois João Dória tenta a todo custo interferir no orçamento das instituições estaduais de ensino e pesquisa. O projeto de interferência é política de todos esses neoliberais que defendem o estado mínimo para os outros e de máximo proveito para si próprios.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp, membro da Academia de Letras de Lorena, da Academia Campineira de Letras e Artes e do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas

