Há 68 pedidos de impeachment contra Bolsonaro no Brasil

Brasília, 8 de Fev (Prensa Latina) As ordens de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados chegam a 68 hoje, desde que ele assumiu o cargo em janeiro de 2019 até a primeira semana de fevereiro.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a regularidade dos pedidos apresentados na Câmara dos Deputados ganhou força em 2020. No calendário anterior, eram cinco, o primeiro deles entregue no dia 5 de fevereiro pelo ex-prefeito Rodrigo Maia.



Cidadãos brasileiros entram com um processo de impeachment contra o presidente de extrema direita a cada 11 dias.



Em 2019 as denúncias foram causadas por fatos polêmicos, como o fato do ex-militar compartilhar um vídeo em uma rede social em que um homem urina em outro em um ponto de ônibus durante o carnaval.



Outro processo surgiu após a decisão de Bolsonaro de comemorar a data do golpe militar perpetrado no país em 31 de março de 1964.



Em 2020, o número de pedidos chegava a 54. Nos processos, o problema mais recorrente é o Covid-19, que aparece em cerca de 40 reclamações.



O exposto comprova a condução errática da crise de saúde por parte do governo federal, que comprava e divulgava medicamentos sem comprovada eficácia científica e, ainda, desestimulava o confinamento social.



Na sexta-feira passada houve um pedido de impeachment e entre os signatários figura o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão.



O pedido é o primeiro na Câmara dos Deputados sob a presidência de Arthur Lira, que decidirá se dá andamento ou não à denúncia.



De acordo com a ação, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade no tratamento do desastre sanitário, ao 'violar o direito fundamental à vida e à saúde pública e individual dos brasileiros e contra a probidade administrativa, agindo de forma incompatível com dignidade, honra e decoro'.



Bolsonaro 'não age por engano ou desinformação. Do ponto de vista médico e epidemiológico, erra e sabe que está errado. Seu comportamento obedece a um cálculo político em que a saúde dos brasileiros foi derrotada', indica um extrato do petição.



Ao contrário do impeachment, o titular do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou ao jornal O Estado de São Paulo que está em 'uma situação pós-pandêmica, em que o país precisa se reconstruir economicamente, atrair investidores e consolidar nossa democracia. 'Ele não pode suportar outra demissão.



O gigante sul-americano acumula 231.534 mortes e nove milhões 524.640 infecções por Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.



mgt / ocs / mmd

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38388&SEO=ha-68-pedidos-de-impeachment-contra-bolsonaro-no-brasil