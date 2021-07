Sociedade deteriorada

O país vive em constante estresse e os detalhados testes de limites democráticos que o ocupante do Palácio do Planalto fez não começaram quando entrou para a política. Desde sua vida militar, peitou a hierarquia para pleitear melhores salários para seus colegas subalternos de farda...

Adilson Roberto Gonçalves

O país vive em constante estresse e os detalhados testes de limites democráticos que o ocupante do Palácio do Planalto fez não começaram quando entrou para a política. Desde sua vida militar, peitou a hierarquia para pleitear melhores salários para seus colegas subalternos de farda e até planejou atentados contra quartéis e sistema de abastecimento de água. Porém, pelo acovardado Parlamento que possuímos, é pouco provável que o impedimento prospere e muitas mais mortes ocorrerão, promovidas por uma intrincada corrupção contra a qual, paradoxalmente, não estamos imunizados.

Insensível aposta do presidente

A insensível aposta do presidente é que o meio milhão de mortos somados aos familiares e amigos diretamente envolvidos não impactam no seu ainda fiel eleitorado. Assim, o extermínio de segmentos populacionais não é apenas questão pessoal, mas prática e política de governo para beneficiar grupos que vendem remédios que não funcionam contra a pandemia, o que vai sendo provado finalmente. Para um incompetente que nunca administrou nada além dos interesses de sua familícia, resta apenas espernear contra a já antevista derrota eleitoral em 2022 e tirar o corpo fora da má gestão da pandemia.

Deficiência intelectual ou demência são as características mais usadas para justificar as ações e omissões do governo federal, mas escondem sua verdadeira face criminosa. Os rompantes à la Maria Antonieta do ministro Paulo Guedes seguem a mesma linha de imputar a outrem toda e qualquer responsabilidade daquilo que deveria ser política pública. O conjunto governamental nunca assumiu qualquer responsabilidade que não seja a de defesa de interesses próprios e familiares, repito. Agora quer jogar uma sofrida classe média contra os miseráveis, aumentados em números significativos devido à má condução da pandemia e da economia. Os impropérios e aberrações são diuturnos, pois parece que, se ficarem um dia sem praticar crimes, vão perceber isso e processá-los.

O futuro ditado no presente

Por fim, pelo lado dos jovens, com seu futuro sendo ditado no presente, as necessidades desse grupo populacional vão muito além da lacração nas redes sociais e discussões estapafúrdias entre as gerações com rótulos alfanuméricos ou adoção de estrangeirismos efêmeros, tal como cringe. No cerne do problema da falta de perspectivas está, na verdade, o desmonte científico e educacional promovido pelo pior governo que tivemos desde a redemocratização.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador na Unesp, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, membro da Academia de Letras de Lorena e da Academia Campineira de Letras e Artes

