A Lava Jato e o desfile dos falsos arrependidos

por César Cantu



Começam a desfilar pela passarela dos falsos arrependidos, um a um, pessoas que, pública e reiteradamente, defenderam a operação Lava Jato como um bem necessário ao combate à corrupção.



É um arrependimento falso, manipulativo, para salvar as suas próprias imagens.



Tais pessoas, em geral, dispunham de informações claras, reveladoras do verdadeiro propósito do embuste que sempre foi a Lava Jato, um ardiloso plano para destruir adversários do sistema dominante; mais especificamente, o PT e Lula.



Essas pessoas sabiam perfeitamente que:



- Não havia provas objetivas e que as únicas denúncias eram as delações de criminosos forçados a fazê-las para se livrarem de severas penas e elevadas multas.



- Enquanto os adversários do sistema eram denunciados e indiciados, os amigos dos poderosos, muitos, sabidamente, corruptos, eram protegidos.



- O processo jurídico transgrediu todas as cláusulas estabelecidas na Constituição e no Código Penal.



- O modus operandi da Lava Jato iria destruir a economia do país, como, de fato, destruiu.



Mesmo assim, como estavam mancomunadas com os lesivos interesses das classes dominantes, apoiaram abertamente, numa demonstração aviltante de mau-caratismo e antipatriotismo.



Não há perdão para tal arrependimento. Terão que carregar em seus currículos a mácula indelével dessa traição.