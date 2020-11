Operação Carlota, 45 anos da epopeia cubana em Angola

Havana (Prensa Latina) Cuba comemora hoje o 45ú aniversário do início da Operação Carlota, que nomeia a ajuda militar internacionalista fornecida pela ilha a Angola em resposta às ameaças à sua soberania.

Em 5 de novembro de 1975, a pedido do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA), o governo cubano decidiu apoiar diretamente a nação africana, enviando um batalhão inicial de tropas especiais do Ministério do Interior.

Um ano antes, a revolta militar em Portugal, conhecida como Revolução dos Cravos, tornou possível que os territórios coloniais lusitanos alcançassem a independência.

Entretanto, em 1975, a antiga colônia foi ameaçada por sua antiga metrópole, a Agência Central de Inteligência dos EUA, alguns países da Organização do Tratado do Atlântico Norte como os Estados Unidos, o apartheid da África do Sul e o Zaire (hoje República Democrática do Congo).

Para preservar a independência e a integridade territorial, o líder do MPLA, António Agostinho Neto, solicitou inicialmente armas e instrutores da maior das Antilhas, o que seria complementado pela Operação Carlota.

Em 23 de outubro de 1975, as forças sul-africanas lançaram uma invasão contra Angola e avançaram rapidamente em direção a Luanda, enquanto tropas do Zaire e mercenários chegavam a 25 quilômetros da capital angolana.

Os primeiros instrutores cubanos caíram em combate em 3 de novembro daquele ano e oito dias depois Neto proclamou a independência de Angola e se tornou o primeiro presidente do novo estado africano.

Durante a Operação Carlota, a batalha de Cuito Cuanavale (sul de Luanda) ocorreu de dezembro de 1987 a março de 1988, o que ajudou a preservar a independência do país e influenciou a libertação da Namíbia (em março de 1990) e o fim do sistema de segregação racial na África do Sul.

De 1975 a 1991, cerca de 300.000 cubanos participaram da epopeia africana e mais de 2.000 perderam suas vidas, cujos restos mortais foram repatriados durante a chamada 'Operação Homenagem'.

Nas palavras do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, o líder dessa missão, foi 'uma façanha extraordinária de nosso povo, especialmente da juventude', e 'raramente se escreveu tal página de altruísmo e solidariedade internacional'.

No ato de despedida dos caídos nesse feito, ele apontou que eles morreram lutando contra o colonialismo, o racismo, a pilhagem, a exploração e em favor da independência, do socialismo e do internacionalismo.

A operação herdou o nome da escrava, Carlota, que em 5 de novembro de 1843 se revoltou com um facão na mão no moinho Triumvirate, na província ocidental de Matanzas, durante a época do colonialismo espanhol na ilha.

http://www.patrialatina.com.br/operacao-carlota-45-anos-da-epopeia-cubana-em-angola/