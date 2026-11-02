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Dmitriy Sokolov

Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas

CPLP » Moçambique

O relatório sobre o Estado da Paz e Segurança em África identifica a exploração de gás natural em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, como um elemento central nos desafios de segurança da região. O documento alerta que as populações locais não percebem a riqueza dos recursos naturais como um benefício para a nação, mas sim como um fator adicional de marginalização.

Африканец с автоматом
Photo: commons.wikimedia.org by Rod Waddington from Kergunyah, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Африканец с автоматом

As conclusões foram apresentadas por John Dramani Mahama, Presidente do Gana e do Conselho do Fórum de Tana, durante a realização do evento em Bahir Dar, na Etiópia, onde o Presidente Daniel Chapo também participou como orador de um painel.

Recursos naturais e conflitos

O relatório, que analisa o período entre janeiro de 2025 e junho de 2026, defende que a inclusão das comunidades e a gestão estratégica dos recursos são fundamentais para mitigar conflitos. No caso específico de Moçambique, o documento relaciona a percepção de exclusão económica com a persistência da insurgência armada que afecta a província de Cabo Delgado desde 2017.

Esta correlação entre a disputa de recursos e a violência é também observada em outros Estados africanos:</n

  • Sudão: O país apresenta um quadro de fragmentação política e territorial, operando com duas administrações paralelas, com frentes de combate ligadas a áreas de exploração de ouro.
  • República Democrática do Congo: A expansão do movimento M23, na região oriental, é associada à disputa económica por minerais como o cobalto e o coltan.

Outras dimensões da crise continental

Além da soberania sobre os recursos, o relatório destaca a fragilidade institucional, a integração regional e a transformação digital como dimensões interligadas da crise em África. Sobre a segurança, são apontados os seguintes pontos:

  • Somália e Sahel: Na Somália, a influência do Al-Shabaab é atribuída à ausência do Estado. No Sahel, registou-se mais de metade das mortes por conflitos no continente nos últimos quatro anos, agravadas pela deterioração da cooperação entre a CEDEAO e a Aliança dos Estados do Sahel.
  • Tecnologia e Desinformação: O uso de drones de baixo custo por grupos armados e a utilização de plataformas como TikTok, WhatsApp e Telegram para propaganda e recrutamento de jovens são apontados como novas ameaças.
  • Dependência Financeira: Mahama critica a dependência de financiamento externo para operações de paz. Como exemplo, cita a transição da missão ATMIS para a AUSSOM na Somália, que requer 150 milhões de dólares anuais, enquanto o Fundo de Paz da União Africana consegue mobilizar apenas cerca de 20 milhões de dólares.

Medidas de prevenção e estabilidade

Para reverter este cenário, o documento propõe o reforço da integração económica regional e o combate aos fluxos financeiros ilícitos. É enfatizada a urgência de criar cadeias de valor locais e gerar emprego juvenil para evitar o recrutamento por grupos extremistas.

O relatório defende ainda que a inclusão das mulheres deve ir além da representação formal, garantindo acesso real a processos de decisão e oportunidades económicas. John Dramani Mahama sublinhou que a principal linha de defesa das comunidades é o cidadão que confia nas instituições públicas e colabora com o Estado.

Finalmente, o documento apela aos governos africanos para que assegurem a proteção dos cidadãos e the parceiros internacionais para que a cooperação reforce a autonomia do continente, em vez de aprofundar a dependência política e financeira.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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