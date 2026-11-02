Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas

O relatório sobre o Estado da Paz e Segurança em África identifica a exploração de gás natural em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, como um elemento central nos desafios de segurança da região. O documento alerta que as populações locais não percebem a riqueza dos recursos naturais como um benefício para a nação, mas sim como um fator adicional de marginalização.
As conclusões foram apresentadas por John Dramani Mahama, Presidente do Gana e do Conselho do Fórum de Tana, durante a realização do evento em Bahir Dar, na Etiópia, onde o Presidente Daniel Chapo também participou como orador de um painel.
Recursos naturais e conflitos
O relatório, que analisa o período entre janeiro de 2025 e junho de 2026, defende que a inclusão das comunidades e a gestão estratégica dos recursos são fundamentais para mitigar conflitos. No caso específico de Moçambique, o documento relaciona a percepção de exclusão económica com a persistência da insurgência armada que afecta a província de Cabo Delgado desde 2017.
Esta correlação entre a disputa de recursos e a violência é também observada em outros Estados africanos:</n
Além da soberania sobre os recursos, o relatório destaca a fragilidade institucional, a integração regional e a transformação digital como dimensões interligadas da crise em África. Sobre a segurança, são apontados os seguintes pontos:
Para reverter este cenário, o documento propõe o reforço da integração económica regional e o combate aos fluxos financeiros ilícitos. É enfatizada a urgência de criar cadeias de valor locais e gerar emprego juvenil para evitar o recrutamento por grupos extremistas.
O relatório defende ainda que a inclusão das mulheres deve ir além da representação formal, garantindo acesso real a processos de decisão e oportunidades económicas. John Dramani Mahama sublinhou que a principal linha de defesa das comunidades é o cidadão que confia nas instituições públicas e colabora com o Estado.
Finalmente, o documento apela aos governos africanos para que assegurem a proteção dos cidadãos e the parceiros internacionais para que a cooperação reforce a autonomia do continente, em vez de aprofundar a dependência política e financeira.
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