Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil

O рresidente interino do partido ANAMOLA Venâncio Mondlane tem sido alvo de questionamentos sobre a sua coerência democrática, após a sua reação contrastante aos resultados das eleições presidenciais no Brasil. O dirigente, que frequentemente invoca a soberania popular como um pilar inegociável da política em Moçambique, demonstrou apoio público a Flávio Bolsonaro, mas manteve-se em silêncio após a vitória de Lula da Silva.

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Apoio a Flávio Bolsonaro e a posterior retração

No primeiro turno das eleições brasileiras, quando Flávio Bolsonaro obteve vantagem, Mondlane publicou na sua página oficial de Facebook uma mensagem de felicitações. O texto, reproduzido pela Integrity Magazine a 5 de Outubro, utilizava retórica alinhada ao bolsonarismo, mencionando a procura por "mudança, ordem e esperança” e utilizando as expressões "Brasil acima de tudo” e "Deus acima de todos”.

Contudo, após a publicação gerar reações negativas de alguns seguidores, o conteúdo foi apagado. Questionado posteriormente em entrevista ao Observador, publicada a 18 de Outubro, Mondlane apresentou as seguintes justificações:

A mensagem teria sido colocada pelos jovens responsáveis pela gestão da sua página;

A eliminação do post ocorreu devido à ausência de uma deliberação prévia dos órgãos competentes da ANAMOLA.

Apesar de alegar a falha administrativa, Mondlane confirmou na mesma entrevista que a sua preferência pessoal era favorável a Flávio Bolsonaro.

O conceito de "futurismo” e a vitória de Lula

Durante a entrevista ao Observador, foi questionado se teria felicitado Lula da Silva caso este tivesse vencido o primeiro turno. Mondlane respondeu que sim, classificando tal possibilidade como "futurismo”.

No entanto, após a vitória definitiva de Lula, não foi confirmada qualquer mensagem pública de felicitação por parte do político moçambicano. Esta ausência de reconhecimento contrasta com a postura de Mondlane em Moçambique, onde exige rigorosamente que a vontade dos eleitores seja respeitada, independentemente dos interesses dos governantes ou partidos.

Análise sobre a coerência democrática

A disparidade entre o apoio entusiasta a um candidato e a indiferença perante a vitária do adversário levanta questões sobre a natureza da defesa da democracia proclamada por Mondlane. O ponto central da crítica reside no facto de a democracia não garantir a vitória de candidatos preferidos, mas sim a legitimidade do processo eleitoral.

Adicionalmente, destaca-se a contradição em admirar a família Bolsonaro-com a qual Jair Bolsonaro foi condenado pela justiça brasileira por conspiração contra a ordem democrática-ao mesmo tempo que se posiciona como um guardião da vontade popular e das instituições democráticas.