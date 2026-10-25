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Dmitriy Sokolov

Angola surpreende investidores: manual preenche vazio histórico em parcerias

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Angola passou a dispor de um Manual de Procedimentos para a Estruturação de Projectos em regime de Parcerias Público-Privadas (PPP). O instrumento, apresentado publicamente em Luanda, tem como objectivo uniformizar os procedimentos de preparação e implementação, reforçar a segurança jurídica e criar condições para a participação do sector privado no financiamento de infra-estruturas e serviços públicos.

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Photo: Wikimedia Commons by Jonn Leffmann, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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O secretário de Estado para o Investimento Público, Ivan Marques dos Santos, explicou à imprensa que o documento visa preencher uma lacuna nos mecanismos de orientação disponíveis para as instituições públicas e investidores privados. Segundo o governante, o processo de reformas neste domínio foi iniciado em 2017, ano em que João Lourenço assumiu a Presidência da República, e incluiu a actualização da legislação sobre PPPs e a aprovação de regulamentação específica. No entanto, faltava um manual operacional que orientasse a estruturação e a implementação efectiva dos projectos.

Procedimentos e financiamento

O novo instrumento pretende estabelecer procedimentos mais claros e previsíveis, facilitando a articulação entre o Estado, as empresas e as instituições financeiras. Entre as principais componentes do documento estão as orientações para a realização de estudos de pré-viabilidade e viabilidade, bem como a avaliação da sustentabilidade financeira das iniciativas. Estes mecanismos permitem testar os pressupostos económicos e financeiros, ajudando a determinar se os investimentos são sustentáveis e se oferecem benefícios efectivos para a sociedade.

Para os bancos e outros financiadores, a análise é igualmente importante para avaliar custos, riscos e perspectivas de retorno antes de decidir sobre a concessão de crédito. Na elaboração do manual, foram consideradas boas práticas internacionais, com apoio de instituições como o Banco Mundial e a Expertise France, tendo o documento sido adaptado à realidade angolana, em função das prioridades de desenvolvimento do país.

Infra-estruturas e sectores prioritários

Ivan Marques dos Santos destacou as necessidades de infra-estruturas associadas ao Corredor do Lobito. O plano director em desenvolvimento para esta região identifica iniciativas de investimento avaliadas em cerca de 12 mil milhões de dólares. O responsável esclareceu que este montante representa necessidades e oportunidades de investimento identificadas, e não o valor já aplicado em projectos de PPPs. Na sua perspectiva, a dimensão das necessidades reforça a importância de mobilizar capital privado para complementar os recursos públicos e acelerar a execução de projectos estruturantes.

O sector dos transportes apresenta, segundo o governante, uma dinâmica mais avançada na utilização de modelos de PPP e concessões. O Governo está igualmente a trabalhar com o Ministério da Energia e Águas na identificação e estruturação de projectos que possam atrair a participação do sector privado, incluindo no turismo, onde já foram apresentadas várias solicitações para o desenvolvimento de iniciativas em parceria com o Estado.

Estado actual da carteira de projectos

O director nacional para as Parcerias Público-Privadas, Wenilton da Paixão, indicou que a carteira nacional conta com 16 iniciativas, concentradas sobretudo no sector das águas, mas também na indústria, turismo, energia e ambiente. Apesar disso, a Direcção Nacional não estabelece como prioridade aumentar o número de projectos, mas sim melhorar a qualidade e a maturidade dos que vierem a ser implementados.

Paixão esclareceu que Angola ainda não dispõe de nenhuma parceria público-privada em execução. Entre as iniciativas em curso, destaca-se o concurso público relativo ao sistema de abastecimento de água da província de Cabinda, que se encontrava, à data da entrevista, na fase de recepção de propostas. Este projecto prevê um plano de investimento público de 294 milhões de dólares, a aplicar até 2039, destinado à construção, ampliação e reabilitação das infra-estruturas do sistema de abastecimento de água. O investimento do Estado deverá criar condições para melhorar a cobertura do serviço, enquanto o parceiro privado terá a responsabilidade de contribuir para o reforço do desempenho operacional, financeiro e comercial da EPAS Cabinda, empresa pública responsável pelo abastecimento de água na província. O director nacional sublinhou que o sucesso de uma parceria deve ser avaliado pelo impacto na prestação dos serviços públicos e pelos benefícios para a população, e não apenas pelo número de contratos celebrados.

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