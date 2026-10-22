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Dmitriy Sokolov

Cabo Verde para Todos: onde estão os verdadeiros avanços do governo?

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Os primeiros 100 dias de governação de Francisco Carvalho, Primeiro-Ministro de Cabo Verde, servem como um marco para analisar não apenas a agenda política, mas a distância que ainda separa as promessas do impacto real na vida dos cidadãos. O conceito de um "Cabo Verde para Todos" é ambicioso, mas a sua validade não reside no slogan, e sim na capacidade de transformar direitos formais em acessos concretos, independentemente da ilha ou da condição económica de quem os procura.

Кабо-Верде
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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Saúde e Educação: a diferença entre a lei e a prática

A ambição de um acesso universal e gratuito aos cuidados de saúde é um passo fundamental, mas a gratuitidade financeira é apenas a primeira barreira a derrubar. Num país arquipelágico, o direito à saúde não se esgota na ausência de pagamento; depende da existência real de profissionais qualificados, medicamentos disponíveis e equipamentos funcionais nas estruturas de saúde de cada ilha. Sem a logística necessária, a gratuidade corre o risco de ser um direito vazio para quem vive longe dos grandes centros.

Da mesma forma, a eliminação das propinas surge como uma ferramenta para democratizar o ensino. Quando o custo deixa de ser o impedimento para a qualificação, abre-se a porta a jovens que, até então, estavam excluídos do sistema por razões financeiras. Contudo, para que esta medida resulte num ganho efetivo para o capital humano do país, é imperativo que o financiamento seja sustentável e que a qualidade do ensino não degrade à medida que o número de alunos aumenta.

Mobilidade Interilhas: o custo de viver num arquipélago

Um dos pontos mais críticos da governação prende-se com a coesão territorial. A previsão de que, a partir de janeiro de 2027, as ligações marítimas custem 500 escudos (cerca de 2,50€) e as aéreas 5.000 escudos (50€), toca no cerne da desigualdade geográfica. Atualmente, a insularidade funciona frequentemente como uma penalização económica.

Transportes mais baratos podem, teoricamente, facilitar o acesso a hospitais, escolas e mercados de trabalho. No entanto, a redução do preço é irrelevante se não houver regularidade nas ligações, se as vagas forem insuficientes ou se a qualidade do serviço for precária. A pergunta central permanece: quem conseguirá efetivamente viajar nestas condições e com que frequência?

Do balanço dos 100 dias ao horizonte dos cinco anos

Cem dias são insuficientes para resolver problemas estruturais, mas são decisivos para observar a direção do governo. A proteção social, a igualdade de oportunidades e a coesão territorial são as três dimensões prometidas, mas a sua eficácia será medida pelos resultados tangíveis: quantos cidadãos foram efetivamente abrangidos por estas medidas e qual a melhoria real na sua qualidade de vida?

O desafio para os restantes 1.725 dias do mandato será a transição do anúncio para a execução. Isto exige que o Governo não se limite a comunicar sucessos, mas que estabeleça mecanismos de prestação de contas rigorosos e transparentes, onde cada ministério seja compelido a demonstrar resultados mensuráveis e prazos cumpridos.

Um Cabo Verde verdadeiramente inclusivo constrói-se quando a condição económica deixa de ser um obstáculo à liberdade de circulação e quando a distância entre as ilhas deixa de limitar as oportunidades de vida. A esperança do povo cabo-verdiano depende agora da capacidade do governo em garantir que a gratuitidade formal se traduza em acesso real e qualidade efetiva.

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