Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Ksenia Semenova

Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta

CPLP » Moçambique

O Presidente da República, Daniel Chapo, reiterou a necessidade de se esclarecerem definitivamente as circunstâncias da morte de Samora Moisés Machel, o primeiro Presidente de Moçambique independente. A declaração foi feita durante as cerimónias de homenagem às vítimas da tragédia aérea ocorrida em Mbuzini, na África do Sul, há 40 anos.

Самора Моисес Машел и официальная делегация
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by СРА ДЖЕЙМС СИМПСОН is licensed under файл находится в общественном достоянии на территории Соединенных Штатов.
Самора Моисес Машел и официальная делегация

O Chefe de Estado sublinhou que, apesar das investigações realizadas ao longo das últimas décadas, persistem dúvidas e interrogações sobre o acidente. Daniel Chapo defendeu que tanto as famílias das vítimas como os povos moçambicano e sul-africano têm o direito de conhecer a verdade, afirmando que a preservação da memória das vítimas exige a continuidade da busca por respostas.

O acidente, ocorrido a 19 de Outubro de 1986, resultou na morte de 35 pessoas, incluindo Samora Machel, membros da comitiva presidencial, diplomatas, jornalistas e a tripulação da aeronave.

Uma comissão internacional que investigou o acidente concluiu que o mesmo foi causado por erro da tripulação. Esta conclusão foi aceite pela Organização da Aviação Civil Internacional. A versão sul-africana — que atribui a culpa da morte do presidente moçambicano aos pilotos soviéticos — é apresentada no romance "A Time to Die", de Wilbur Smith.

Os representantes soviéticos daquela época apresentaram uma teoria alternativa, segundo a qual o acidente teria resultado de um ato de sabotagem: militares sul-africanos teriam instalado um falso radiofarol, operando na mesma frequência do existente no aeroporto de Maputo (que estava desligado), o que fez com que a aeronave se desviasse da sua rota e colidisse contra uma montanha. Em 2004, um antigo agente dos serviços de informação sul-africanos chamado Lou afirmou que o governo da África do Sul e o então presidente do país, P. W. Botha, estiveram envolvidos na morte do líder moçambicano. Segundo Lou, Machel ainda estava vivo após a queda do avião, mas recebeu uma injeção letal. Outros relatos sugerem que Machel, que sobreviveu ao impacto inicial, foi morto com golpes de machete.

Legado e Prioridades Nacionais

Durante o seu discurso, o Presidente destacou a importância de Samora Machel na luta de libertação nacional, na fundação do Estado moçambicano e na solidariedade com os povos que combateram o colonialismo e o apartheid na África Austral. Chapo afirmou que esses ideais inspiram a atual procura por unidade nacional, paz, diálogo inclusivo e independência económica.

Nesse sentido, o Presidente apontou como prioridades para o desenvolvimento de Moçambique:

  • O aumento da produção nacional;
  • A transformação dos recursos disponíveis;
  • A criação de postos de trabalho, com foco particular em mulheres e jovens.

Cooperação com a África do Sul

Representando o Presidente Cyril Ramaphosa, o ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola, qualificou a tragédia de Mbuzini como uma das páginas mais dolorosas da luta de libertação na região, simbolizando sacrifícios partilhados entre as duas nações.

Lamola ressaltou a relevância da cooperação bilateral e da integração económica, fornecendo dados sobre a atividade no Corredor de Maputo:

  • Mais de 2.500 camiões comerciais atravessam diariamente a fronteira nos dois sentidos;
  • Cerca de 300 empresas sul-africanas operam em território moçambicano, sustentando mais de 40 mil empregos.

O evento culminou com a reafirmação do compromisso de ambos os Estados em preservar a memória de Samora Machel e das demais vítimas, bem como em fortalecer os laços de amizade e solidariedade entre Moçambique e a África do Sul.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
News All >
TSE define deep fake e rejeita pedido do PT sobre vídeo de Bolsonaro
Da União Soviética à era Aurus: a evolução dos veículos oficiais de líderes internacionais
Fertilizantes para o Brasil: um em cada quatro vagões da SvZhD destina-se ao exterior
Eleições em Espanha: o destino da regularização e nacionalidade para brasileiros em jogo
Revolução agrícola: BloomX capta $13 milhões e expande polinização robótica
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
A menor fera do planeta: como o peso de uma barra de chocolate desequilibra o reino animal
Fumo e pânico: a posição que pode salvar sua vida no avião
Unhas naturais: a verdadeira transformação estética e técnica neste cuidado
Gigantes esquecidos que a Terra baniu: leis da física condenaram espécies colossais ao desaparecimento
Agora a ler
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
Receitas e Culinária
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Curiosidades
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Ferrari cria 296 GT Modificata para quem ignora regulamentos de corrida
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta Ksenia Semenova Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia Dmitriy Sokolov Jovens portugueses abandonam partidos tradicionais: as causas da rutura eleitoral sem retorno Polina Petrova
XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico
Como escolher jeans que alongam a silhueta: geometria do corte e continuidade vertical
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
últimos materiais
Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta
Da União Soviética à era Aurus: a evolução dos veículos oficiais de líderes internacionais
Fertilizantes para o Brasil: um em cada quatro vagões da SvZhD destina-se ao exterior
Eleições em Espanha: o destino da regularização e nacionalidade para brasileiros em jogo
Revolução agrícola: BloomX capta $13 milhões e expande polinização robótica
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
A menor fera do planeta: como o peso de uma barra de chocolate desequilibra o reino animal
Fumo e pânico: a posição que pode salvar sua vida no avião
Unhas naturais: a verdadeira transformação estética e técnica neste cuidado
Gigantes esquecidos que a Terra baniu: leis da física condenaram espécies colossais ao desaparecimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.