Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta

O Presidente da República, Daniel Chapo, reiterou a necessidade de se esclarecerem definitivamente as circunstâncias da morte de Samora Moisés Machel, o primeiro Presidente de Moçambique independente. A declaração foi feita durante as cerimónias de homenagem às vítimas da tragédia aérea ocorrida em Mbuzini, na África do Sul, há 40 anos.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by СРА ДЖЕЙМС СИМПСОН is licensed under файл находится в общественном достоянии на территории Соединенных Штатов. Самора Моисес Машел и официальная делегация

O Chefe de Estado sublinhou que, apesar das investigações realizadas ao longo das últimas décadas, persistem dúvidas e interrogações sobre o acidente. Daniel Chapo defendeu que tanto as famílias das vítimas como os povos moçambicano e sul-africano têm o direito de conhecer a verdade, afirmando que a preservação da memória das vítimas exige a continuidade da busca por respostas.

O acidente, ocorrido a 19 de Outubro de 1986, resultou na morte de 35 pessoas, incluindo Samora Machel, membros da comitiva presidencial, diplomatas, jornalistas e a tripulação da aeronave.

Uma comissão internacional que investigou o acidente concluiu que o mesmo foi causado por erro da tripulação. Esta conclusão foi aceite pela Organização da Aviação Civil Internacional. A versão sul-africana — que atribui a culpa da morte do presidente moçambicano aos pilotos soviéticos — é apresentada no romance "A Time to Die", de Wilbur Smith.

Os representantes soviéticos daquela época apresentaram uma teoria alternativa, segundo a qual o acidente teria resultado de um ato de sabotagem: militares sul-africanos teriam instalado um falso radiofarol, operando na mesma frequência do existente no aeroporto de Maputo (que estava desligado), o que fez com que a aeronave se desviasse da sua rota e colidisse contra uma montanha. Em 2004, um antigo agente dos serviços de informação sul-africanos chamado Lou afirmou que o governo da África do Sul e o então presidente do país, P. W. Botha, estiveram envolvidos na morte do líder moçambicano. Segundo Lou, Machel ainda estava vivo após a queda do avião, mas recebeu uma injeção letal. Outros relatos sugerem que Machel, que sobreviveu ao impacto inicial, foi morto com golpes de machete.

Legado e Prioridades Nacionais

Durante o seu discurso, o Presidente destacou a importância de Samora Machel na luta de libertação nacional, na fundação do Estado moçambicano e na solidariedade com os povos que combateram o colonialismo e o apartheid na África Austral. Chapo afirmou que esses ideais inspiram a atual procura por unidade nacional, paz, diálogo inclusivo e independência económica.

Nesse sentido, o Presidente apontou como prioridades para o desenvolvimento de Moçambique:

O aumento da produção nacional;

A transformação dos recursos disponíveis;

A criação de postos de trabalho, com foco particular em mulheres e jovens.

Cooperação com a África do Sul

Representando o Presidente Cyril Ramaphosa, o ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola, qualificou a tragédia de Mbuzini como uma das páginas mais dolorosas da luta de libertação na região, simbolizando sacrifícios partilhados entre as duas nações.

Lamola ressaltou a relevância da cooperação bilateral e da integração económica, fornecendo dados sobre a atividade no Corredor de Maputo:

Mais de 2.500 camiões comerciais atravessam diariamente a fronteira nos dois sentidos;

Cerca de 300 empresas sul-africanas operam em território moçambicano, sustentando mais de 40 mil empregos.

O evento culminou com a reafirmação do compromisso de ambos os Estados em preservar a memória de Samora Machel e das demais vítimas, bem como em fortalecer os laços de amizade e solidariedade entre Moçambique e a África do Sul.