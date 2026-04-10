Presidente de Cabo Verde Felicita Resolução da ONU que Reconhece Grave Crime a Escravidão de Africanos

José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, pertencente à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), felicitou em 27 de março pelo recente reconhecimento das Nações Unidas (ONU) em relação à escravidão de africanos durante o tráfico transatlântico, como “o crime mais grave contra a humanidade”.

Photo: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/88/55/ca6bf344f2312edc28071c60298f.jpg by https://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1201383, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Казнь рабов посредством обезглавливания

O chefe de Estado cabo-verdiano, que ocupa o cargo de Patrono da História Geral de África pela UNESCO, ressaltou que esta resolução “representa um avanço relevante no reconhecimento internacional das injustiças históricas que marcaram profundamente povos africanos e suas diásporas”.

Ao mesmo tempo, José Neves defendeu medidas concretas com o fim de se reparar a injustiça histórica, promovendo condições estruturais de desenvolvimento em África com inclusão, e fortalecimento institucional nas nações do continente.

José Neves fez questão de se disponibilizar na continuação da cooperação, de forma construtiva e dialogante, para o aprofundamento do debate internacional sobre reparações e memória histórica, em coerência com as intervenções que tem manifestado em fóruns regionais e multilaterais.

“A decisão tomada pela ONU reforça esta visão e constitui um momento de significado especial para o continente africano”, acrescentou o presidente do arquipélago situado na costa noroeste da África.

Apresentada pelo Presidente do Gana, John Dramani Mahama, um dos seus principais idealizadores, a resolução da Assembleia Geral da ONU que declara o tráfico de africanos escravizados como o “crime mais grave contra a humanidade”, defendendo reparações históricas, foi aprovada em 25 de março deste ano com 123 votos a favor, três contra e 52 abstenções dos 193 Estados-membros das Nações Unidas. Votaram contra os Estados Unidos, Israel e a Argentina.

Portugal, Reino Unido, Espanha e França – potências europeias que se envolveram no comércio transatlântico de escravos – estão entre os países que se abstiveram de votar.

Outros Estados da CPLP que copatrocinaram a resolução são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Brasil e Timor-Leste.