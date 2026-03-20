A crítica da imprensa às ações do governo

Adilson Roberto Gonçalves

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A imprensa brasileira precisaria ser mais honesta e dizer em qual lado do espectro político está e a quais grupos econômicos atende. Enquanto posar de falsamente neutra, apolítica ou plural, continuará mentindo para seus leitores, espectadores e seguidores digitais.

No Carnaval, por exemplo, quiseram transformar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula, em um escândalo, situação já devidamente refutada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os temas tratados no Carnaval não devem ser restritos, desde que não firam o que a lei já preconiza. Foi imprópria a grita, uma vez que outras personalidades até mesmo pouco conhecidas já foram homenageadas. O crime eleitoral, caso existisse, somente poderia ser caracterizado a posteriori.

Na Folha de S. Paulo, o cabedal de articulistas da extrema direita é expressivo. Lygia Maria é a representante maior. Recentemente, criticou a ação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por não avançar nas denúncias envolvendo o Banco Master, fazendo um trocadilho com a espera de Godot. Ara, Lygia Maria, quem teve um Aras a seu dispor não pode reclamar de um Gonet agora, não é verdade? Se houve crime de Moraes, Toffoli ou qualquer outro ministro, que seja apurado e punido, ao contrário do que fez Augusto Aras, o engavetador geral do governo passado. Sua ânsia pela defesa da extrema direita é quase orgásmica. Menos, Lygia, menos.

Por fim, uma crítica pontual foi em relação à aprovação de milhares de cargos no governo, especialmente na educação e na gestão, o que não poderia ser balizada pela necessidade de redução de gastos gerais ou mesmo pelos penduricalhos que algumas carreiras muito específicas amealham, como foi feito em reportagens de nossos jornalões. Tal como na reforma de uma casa, não se pode comparar os gastos com água, esgoto, fiação elétrica e outros elementos básicos com o de decoração ou mesmo da pintura. Investir no básico e cortar no supérfluo, essa é a tônica a ser mantida.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp – Rio Claro-SP