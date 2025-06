Um truque simples no posto — e cabem 10 litros a mais no tanque

Combustível rende mais com esse truque fácil na hora de abastecer

Você sabia que pode estar desperdiçando até 10 litros de combustível toda vez que abastece seu carro? A causa pode ser algo tão simples quanto a posição em que seu carro está estacionado no posto.

Muitos motoristas se concentram apenas no preço da gasolina, mas ignoram um fator físico que pode impactar diretamente quanto cabe no tanque: o nível do carro durante o abastecimento.

Segundo esta matéria publicada pelo site Car and Motor, abastecer com o carro inclinado pode impedir o tanque de encher completamente — o que faz você pensar que está cheio, quando ainda caberia mais.

O erro comum e como evitá-lo

Erro Consequência Alternativa Estacionar em inclinação lateral O bico da bomba desliga antes da hora Abasteça com o carro nivelado Pressa para completar Espuma no tanque gera corte precoce Espere a espuma baixar Abastecer em posto desnivelado O lado oposto ao tanque fica mais alto Escolha uma bomba em superfície reta

Mitos e verdades sobre abastecer o carro

Mito: O tanque está cheio assim que a bomba desarma

Verdade: Em muitos casos ainda cabem vários litros — especialmente se o carro estiver inclinado.

Verdade: A inclinação altera o nível da boia, que regula o corte automático da bomba.

Perguntas frequentes

Isso prejudica o carro?

Não, desde que você não force o enchimento além do primeiro corte e mantenha o carro nivelado.

Sim — carros com tanque lateral são especialmente sensíveis à inclinação.

Curiosidade final

Alguns motoristas conseguiram registrar até 10 litros extras após reposicionar o carro de forma nivelada. Em tempos de gasolina cara, entender como o abastecimento realmente funciona pode render economia de verdade — sem mudar de posto e sem mágica.