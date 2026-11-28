França: o 'A+' ainda brilha, mas a fatura do endividamento já chegou à porta

Paris acordou num daqueles raros dias em que as más notícias não chegam isoladamente, mas num pacote pesado e sincronizado. As estatísticas oficiais que confirmam um trimestre consecutivo de queda do PIB foram acompanhadas pela notícia de que a S&P Global Ratings reviu em baixa a perspetiva de rating soberano de longo prazo da França de “estável” para “negativa”. Ainda não se trata de uma descida do próprio rating – A+ mantém-se intacto –, mas o sinal é inconfundível: a margem de manobra financeira e económica da segunda maior economia da UE está a diminuir rapidamente.

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Esta medida está em linha com as ações dos seus concorrentes: a Fitch já tinha tomado uma medida semelhante no final de outubro, e a Moody’s mantém há algum tempo uma perspetiva negativa para os títulos do governo francês. Quando três grandes agências de notação de risco internacionais apontam no mesmo sentido, deixa de ser uma questão de opinião e passa a ser um diagnóstico estrutural. O diagnóstico para Paris é claro: as finanças públicas enfrentam problemas crescentes que não podem ser resolvidos apenas com retórica.

O verdadeiro pulso desta tensão pode ser sentido no custo dos empréstimos. Em Outubro, as taxas de rendibilidade dos títulos do governo francês com maturidade a 10 anos atingiram 5,14% — o nível mais elevado desde 2002 — antes de recuarem ligeiramente para 4,7%. Para um Estado cujo orçamento já se debate para equilibrar as receitas e as despesas, o aumento das taxas de juro das novas dívidas representa um imposto fiscal directo. E uma revisão em baixa da perspectiva ameaça acelerar este processo: os investidores começarão a exigir um prémio de risco mais elevado, tornando cada novo euro de dívida mais caro do que o anterior.

Um défice orçamental em plena fragmentação política

O governo de Sébastien Lecornu opera sob a pressão constante de uma maioria apertada num parlamento fragmentado. Negociar o orçamento de 2027 é como andar na corda bamba sem rede de segurança. Paris pretende reduzir o défice orçamental de 5,4% do PIB em 2026 para 5% em 2027. No entanto, segundo as estimativas da S&P, sem medidas adicionais, o défice poderá manter-se nos 5,3% do PIB já no próximo ano. A fragilidade da economia e as elevadas taxas de financiamento limitam a capacidade do governo para reduzir os desequilíbrios, enquanto a dívida pública provavelmente continuará a crescer. É um paradoxo que o Estado necessite de gastar menos, mas o custo dos fundos necessários para a sua sobrevivência esteja a aumentar.

Recessão técnica e o preço de objetivos irrealistas

Os dados do terceiro trimestre mostraram que o PIB de França contraiu mais do que o esperado, confirmando uma recessão técnica. Isto coloca em séria dúvida o objectivo do governo de alcançar um crescimento do PIB de 0,5% em 2026, que parece agora quase um acto de fé em vez de um plano. Uma recessão não limita apenas a receita fiscal; cria pressão social, obrigando a um aumento dos gastos com proteção social. Isto contradiz directamente a meta de reduzir o défice. É um círculo vicioso: quanto menos a economia cresce, mais o Estado precisa de pagar e, quanto mais precisa de pedir emprestado, mais difícil se torna o crescimento futuro.

Uma comparação com a Roménia: sintomas semelhantes, gravidade diferente

Existe um certo paralelo entre a França e a Roménia: défices orçamentais elevados, crescimento fraco, instabilidade política e dificuldade em adoptar medidas de reforma para cortar na despesa pública. No entanto, a principal diferença reside no nível de credibilidade. A França mantém uma classificação A+, enquanto a Roménia se encontra no limite inferior do intervalo de grau de investimento – BBB-.

Isto significa que a Roménia tem uma “reserva de segurança” muito mais pequena. Uma descida de apenas um nível empurraria o país para o sector especulativo (“junk bond”), desencadeando provavelmente um aumento acentuado do custo do crédito para o Estado. De acordo com a previsão da Comissão Europeia publicada em novembro, o défice orçamental da Roménia em 2026 poderá atingir os 6% do PIB. Tanto a França como a Roménia mantêm-se no procedimento de défice excessivo da UE, indicando que os problemas com as finanças públicas na região não são um caso isolado, mas um desafio sistémico.

Contudo, enquanto para um país isto representa um incómodo nas margens financeiras, para o outro, é uma ameaça ao próprio estatuto de “investidor” no mercado. Para Paris, o risco ainda não é a falência, mas sim a perda do crédito barato que manteve o modelo europeu de bem-estar social à tona durante décadas. E isso, talvez, seja ainda mais assustador.