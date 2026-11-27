O avião brasileiro é montagem global. Um detalhe técnico torna a tarifa dos EUA uma armadilha

A indústria aeronáutica brasileira encontrou-se diante de um vento contrário vindo de Washington. No centro do conflito está a Embraer, cujo destino agora parece estar amarrado à vontade política da Casa Branca. O governo de Donald Trump propôs a imposição de uma tarifa adicional de 10% sobre a importação de aviões brasileiros acabados, transformando o que era um fluxo comercial sólido em um campo de disputa tarifária.

Photo: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пассажирский самолет Embraer 190

Para entender a gravidade do golpe, basta olhar para os números. Entre janeiro e outubro de 2026, os Estados Unidos não foram apenas um cliente, mas o eixo central das exportações brasileiras do setor. Das 242 aeronaves que deixaram o país rumo ao mercado externo, 125 — ou 52% do total — tiveram como destino solo americano. É uma dependência concreta, materializada em fuselagens e turbinas, que torna qualquer ameaça de taxação um risco direto à capacidade de produção e à renda de milhares de trabalhadores da cadeia produtiva.

O peso da dependência

A proposta, apresentada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sob a égide da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, retira a isenção que os aviões desfrutavam desde julho de 2026. Enquanto o governo brasileiro, via vice-presidente Geraldo Alckmin, classifica a medida como "totalmente descabida" e "inaceitável", a realidade material do comércio mostra que a alternativa imediata é escassa.

O governo sugere a diversificação de mercados, mas a escala é desproporcional. Para se ter uma ideia, a França, segunda maior compradora, adquiriu 289 aeronaves nos últimos cinco anos — menos da metade do volume absorvido pelos americanos desde 2022. Mercados como Canadá e Portugal, juntos, somam apenas 82 compras no mesmo período. Substituir o apetite norte-americano não é uma questão de apertar um botão, mas de reorganizar cadeias logísticas e comerciais que levam décadas para serem construídas.

A contradição do superávit

No papel, o Brasil sai vitorioso: mantemos um superávit comercial robusto na venda de aviões prontos. De janeiro a outubro de 2026, exportamos US$ 2,2 bilhões e importamos US$ 1,1 bilhão. O saldo positivo é uma constante: US$ 1,1 bilhão em 2022, US$ 800 milhões em 2023, US$ 900 milhões em 2024 e US$ 1,1 bilhão em 2025, chegando a US$ 1,2 bilhão nos dez primeiros meses deste ano.

Contudo, essa riqueza contabilizada na balança esconde uma fragilidade produtiva. O avião brasileiro não é inteiramente brasileiro; ele é o resultado de uma montagem global. A Embraer depende umbilicalmente de componentes produzidos nos próprios Estados Unidos — motores, sistemas aviônicos e peças críticas. Se o comércio de aviões acabados gera lucro para o Brasil, o comércio de peças inverte a lógica, revelando que a indústria nacional, embora sofisticada, opera dentro de uma dependência tecnológica que Washington agora utiliza como moeda de troca política.

Agora, o setor aguarda. O prazo para contribuições à consulta pública termina em 30 de dezembro, com audiência marcada para 14 de janeiro de 2027. Até lá, a indústria brasileira navega entre a esperança de um acordo diplomático e a incerteza de ver sua principal rota de exportação se tornar financeiramente mais pesada.