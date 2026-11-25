Petróleo russo vira base asiática: volumes superam marcas anteriores e reconfiguram rotas energéticas

A instabilidade geopolítica no Oriente Médio e a pressão das sanções redesenharam o mapa do comércio global de petróleo. Em 2025, a Rússia consolidou seu papel como fornecedor central para as maiores economias da Ásia. Dados estatísticos marítimos indicam que os embarques totais de petróleo russo para a China e a Índia aumentaram em 530 mil barris por dia (b/d), atingindo uma média de 3,4 milhões de b/d. Esse movimento não é apenas uma variação de volume, mas uma reconfiguração estrutural das rotas energéticas asiáticas, impulsionada por fatores de segurança e preço que superaram as restrições comerciais anteriores.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтяной танкер Oak Weaver

A China e a busca por segurança energética

Para Pequim, o petróleo russo tornou-se a base da sua segurança energética. Nos primeiros dez meses do ano, as exportações da Rússia para a China cresceram 17%, somando 2,34 milhões de b/d. Em termos monetários, o valor das entregas é estimado em US$ 59,6 bilhões. Atualmente, a cada quatro toneladas de petróleo importadas pela China, uma tem origem russa. A demanda chinesa por variedades como a ESPO foi intensificada por fatores externos: o bloqueio do exportação iraniana pelos Estados Unidos criou um déficit local, elevando os prêmios de mercado para o petróleo russo. Em picos recentes, esses prêmios chegaram a quase US$ 30 por barril em relação ao benchmark Brent. A postura da China, que prioriza o preço e a continuidade dos suprimentos sobre as sanções, reflete uma estratégia de longo prazo para diversificar suas fontes de abastecimento.

A Índia entre sanções e déficit de oferta

O mercado indiano apresentou um crescimento ainda mais dinâmico. Em outubro, as compras à Rússia atingiram 1,99 milhão de b/d, um aumento de 250 mil barris em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos dez meses iniciais, as exportações para a Índia subiram 10%, garantindo à Rússia uma participação de 38% em todo o importação petrolífera do país. O cenário indiano foi complexo devido à pressão sanitária sobre grandes exportadores russos, como a Rosneft e a Lukoil. No entanto, a escalada do conflito no Estreito de Ormuz, rota crítica para o petróleo do Oriente Médio, forçou um ajuste nas posições regulatórias internacionais. Em março, o Ministério do Tesouro dos EUA concedeu permissões para a compra de petróleo russo, permitindo que Nova Délhi evitasse uma crise energética no contexto da redução dos suprimentos de vizinhos árabes.

Desafios de logística e concorrência de preços

Apesar do status de principal fornecedor, o petróleo russo enfrenta desafios de mercado que afetam sua competitividade. Especialistas apontam três fatores críticos para o custo final do produto:

Aumento dos fretes: a escassez de petroleiros e o aumento dos prêmios de seguros, decorrentes de ataques à infraestrutura, elevaram os custos logísticos.

a escassez de petroleiros e o aumento dos prêmios de seguros, decorrentes de ataques à infraestrutura, elevaram os custos logísticos. Guerra de preços: em outubro, refinarias indianas relataram que a variedade Urals custava mais do que o petróleo Basra do Iraque, levando alguns compradores a redirecionarem temporariamente suas compras para o Golfo Pérsico.

em outubro, refinarias indianas relataram que a variedade Urals custava mais do que o petróleo Basra do Iraque, levando alguns compradores a redirecionarem temporariamente suas compras para o Golfo Pérsico. Reversão de tendência: em novembro, as importações do Oriente Médio para a Índia superaram as russas pela primeira vez desde a primavera. Contudo, a redução atual dos prêmios do petróleo russo e o retorno de descontos na Urals podem restaurar rapidamente o cenário anterior.

Projeções e perspectivas de mercado

A Rússia está firmemente posicionada como o terceiro maior exportador mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. De acordo com as previsões do governo russo, até 2026, as exportações podem crescer mais 6%, alcançando 244,7 milhões de toneladas (aproximadamente 4,9 milhões de b/d). Espera-se que o "dueto asiático" — China e Índia — continue absorvendo até 80% de todos os embarques marítimos de petróleo russo. Para o setor empresarial e o consumidor nessas regiões, essa dinâmica implica a manutenção de uma dependência de longo prazo da Rússia, que atua como um amortecedor contra a volatilidade característica do Oriente Médio. A leitura dos dados sugere que, enquanto as rotas do Golfo permanecerem instáveis e os prêmios russos se ajustarem ao mercado, a Ásia continuará a ancorar sua política energética na oferta russa, transformando um desafio geopolítico em uma vantagem estratégica de abastecimento."