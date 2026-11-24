O Federal Reserve (Fed) deve elevar a taxa de juros americana em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro para combater a inflação persistente. A análise é de James Bullard, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) entre 2008 e 2023, discutida durante o evento Itaú Macro Vision 2026 em São Paulo.
Para Bullard, o movimento não deve ser visto apenas pelo tamanho do ajuste, mas como a definição de uma nova trajetória de aperto monetário. O ex-dirigente projeta que o núcleo do PCE (medida de inflação preferida do Fed que exclui alimentos e energia) termine 2026 acima de 3%. Se confirmado, este será o quarto ano consecutivo em que o indicador encerra dezembro com um desvio superior a 100 pontos-base em relação à meta oficial de 2%.
A resistência dos preços está diretamente ligada a um ritmo de crescimento econômico acima do potencial. Bullard estima que o PIB dos EUA cresça a uma taxa anualizada de 3,5% no segundo semestre de 2026, superando a capacidade potencial de 2% do país. Esse dinamismo é impulsionado, em grande parte, pelo investimento massivo em infraestrutura de inteligência artificial (IA), como a construção de data centers com contratos já firmados até 2027.
Esse cenário altera a chamada taxa de juros real neutra (R-star) — o nível de juros que mantém a economia em equilíbrio sem acelerar ou frear a atividade. Segundo Bullard, o choque de produtividade e investimentos da IA elevou essa taxa. Na prática, isso significa que, enquanto o Fed manteve os juros parados, a política monetária tornou-se menos restritiva do que o comitê imaginava, o que explica por que a inflação não recuou para os níveis de 2,5% ou 2,7% previstos anteriormente.
A transição na liderança do Fed, sob a presidência de Kevin Warsh, trouxe um novo elemento de risco: a ausência de forward guidance. A relutância do novo presidente em fornecer orientações claras sobre os próximos passos dos juros tem gerado vácuos de comunicação, preenchidos apenas por discursos isolados de membros ou pelo dot plot (gráfico de pontos). Para Bullard, essa falta de previsibilidade institucional amplia a volatilidade dos mercados financeiros.
Além da política monetária, o cenário fiscal dos EUA preocupa. Com a dívida pública ultrapassando US$ 40 trilhões — superando o PIB do país — e déficits anuais projetados em US$ 2 trilhões, investidores passam a exigir prêmios de risco maiores nos títulos longos do Tesouro.
Bullard elenca quatro riscos principais para a estabilidade global:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A infusão de maçã coada apoia a floração, mas mudar o vaso de lugar ou expô-lo a radiadores derruba os botões já formados.