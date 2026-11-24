Diegel russo desvia dos EUA para o Brasil após pressão política interna americana

Três grandes transportadores de combustível diesel, originalmente direcionados ao mercado dos Estados Unidos, alteraram sua rota e seguiram para a América Latina. De acordo com dados de rastreamento marítimo, os navios desviaram o curso para portos brasileiros, evidenciando a reconfiguração dos fluxos de exportação russa em meio às incertezas políticas internas nos EUA.

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A rota desviada: da costa leste à Amazônia

As plataformas de monitoramento Marinetraffic e VesselFinder confirmam mudanças significativas na logística de três embarcações principais. O Leruo chegou ao porto de Manaus, na região amazônica, e, após a suposta descarga da carga, iniciou o retorno para o Báltico. O transportador Primorye também alcançou Manaus, embora o status exato da operação ainda esteja em verificação, com o fato do desembarque na costa brasileira confirmado. Por sua vez, o Beast navega ao longo da costa sul-americana com destino a portos brasileiros, mantendo a designação "para ordem".

Cada uma dessas embarcações carrega aproximadamente 40 mil toneladas de diesel. Os dados de navegação iniciais indicavam como destino a "costa atlântica", denominação que, no contexto comercial, tipicamente se referia aos portos leste dos Estados Unidos.

Barreiras políticas dentro dos Estados Unidos

A descontinuidade nas entregas para o território americano tem raízes em uma transição no ambiente regulatório. Em outubro, acordos preliminares entre Moscou e Washington previam o envio de até 300 mil toneladas de diesel para estabilizar o mercado interno dos EUA. O Tesouro dos EUA havia emitido uma licença válida até abril do próximo ano, e o governo russo relaxou parcialmente as restrições à exportação.

Contudo, o processo esbarrou em pressões políticas no Congresso americano. Antes mesmo das votações recentes, as autoridades portuárias e instituições financeiras receberam orientações para coletar dados rigorosos sobre transações envolvendo produtos petrolíferos russos. Esses requisitos aumentaram os riscos regulatórios e de reputação, levando os compradores americanos a desistirem das cargas, mesmo com a existência de autorizações oficiais.

Efeitos imediatos no mercado global

Enquanto parte da frota opera no Brasil, outros navios aguardam ordens ou ajustam rotas no Mediterrâneo. O Talisman permanece ancorado em Port Said, no Egito, enquanto o Agioi Fanendes permanece em águas neutras do Atlântico, próximo à costa dos EUA.

Para o consumidor final americano, o impacto imediato foi limitado, com os preços do diesel nos EUA recuando para os níveis observados em março na semana anterior. No entanto, o desvio desses volumes exerce um papel estabilizador no mercado global. A realocação do combustível para o Brasil e outras regiões emergentes ajuda a evitar escassez nessas economias, enquanto importadores americanos optaram por se precaver diante da incerteza sobre a postura dos legisladores em Washington.