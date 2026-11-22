O colapso do aço na Europa: custos elétricos absurdos forçaram a paralisia de gigantes do setor

A indústria pesada europeia atravessa uma crise sistêmica que ameaça evoluir para uma desindustrialização em larga escala. O gatilho imediato foi a escalada anômala no preço da eletricidade, que forçou a suspensão de capacidade produtiva na siderurgia e começou a impactar setores vizinhos, como o químico, o de cimento e o papel. A associação setorial Eurofer alerta que a tendência de fechamentos está se espalhando pela cadeia produtiva do continente.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены ПРОМЫШЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА

O choque energético e a perda de competitividade

O mecanismo central da crise reside na estrutura de custos. Entre outubro e novembro de 2026, o custo por megawatt-hora atingiu 311 euros na Itália e superou 250 euros na Alemanha. Para contextualizar, a média para consumidores industriais na União Europeia está fixada em 180 euros por MWh, um valor que é o dobro dos praticados nos Estados Unidos e 50% superior ao cobrado na China e na Índia.

Essa disparidade é crítica para a siderurgia, onde os insumos energéticos representam cerca de 29% do custo de produção de aços primários. O aumento do preço da eletricidade de 70 para 311 euros por MWh eleva o custo de produção de uma tonelada de aço em aproximadamente 105 euros. Para uma usina com capacidade anual de 1 milhão de toneladas, isso se traduz em 105 milhões de euros em custos adicionais diretos, tornando a operação inviável sem subsídios ou repasses que o mercado recusa.

Movimento de capacidade e respostas do mercado

Diante da insustentabilidade econômica, grandes players suspenderam linhas de produção. Na Itália, as empresas AFV Beltrame e Acciaierie Venete paralisaram a fundição de aço em diversas unidades, com a associação Federacciai confirmando que a produção tornou-se totalmente deficitária nas condições atuais. Na Alemanha e na Polônia, o grupo ArcelorMittal interrompeu as linhas de laminação em Hamburgo e Varsóvia e reduziu a operação em Duisburgo e Sieradz.

Tentativas de repassar esses custos aos clientes, através do aumento de 100 euros por tonelada no preço do aço, fracassaram. A recusa generalizada dos compradores em renovar contratos forçou as fábricas a suspenderem a aceitação de novos pedidos, evidenciando a rigidez da demanda em um cenário de preços extremos.

Pressões estruturais e riscos de contágio

A vulnerabilidade europeia é estrutural e não apenas cíclica. Enquanto os EUA beneficiam-se de gás natural abundante e barato e a Ásia utiliza geração térmica de carvão com contratos de longo prazo, a Europa tornou-se dependente de um mercado volátil de GNL (Gás Natural Liquefeito), após a redução das importações da Rússia. Essa dependência limita a capacidade de competir em custo unitário.

Tres fatores adicionais intensificam a pressão: o excesso de capacidade produtiva na Ásia, que exporta aço a preços abaixo do custo de produção europeu; a entrada em vigor do mecanismo de ajuste de fronteira de carbono (CBAM) em 2026, que adiciona custos regulatórios a uma estrutura já cara; e a dinâmica de precificação da energia, onde, mesmo com renováveis cobrindo até 45% da geração, o preço de fechamento (marginal) continua sendo ditado pela geração a gás, mantendo a volatilidade e o alto custo.

Da siderurgia à economia real

O risco de um "efeito dominó" já se materializou em outros setores. Dados da IEA e da Comissão Europeia indicam que a UE já perdeu mais de 50% da capacidade de produção de alumínio primário, com o fechamento de usinas como a Slovalco e a Alcoa San Cipriano. No setor químico, cerca de 11 milhões de toneladas de capacidade foram desativadas, com cortes em gigantes como BASF e Yara.

Os analistas apontam uma transformação perigosa no modelo industrial: em vez de manter o ciclo completo de produção, as empresas estão migrando para a importação de semiacabados (lingotes), mantendo na Europa apenas as etapas finais de acabamento e distribuição. Essa estratégia preserva a aparência de atividade industrial, mas esvazia o conteúdo produtivo local, erodindo a soberania industrial do bloco.

Limites das políticas atuais

A Comissão Europeia busca mitigar o impacto através de planos de eletrificação e barreiras tarifárias. Contudo, protecionismo comercial não resolve a questão fundamental: o custo insumo de energia permanece elevado. Sem uma redução estrutural no preço da eletricidade, a região corre o risco de desintegrar cadeias produtivas inteiras, tornando-se totalmente dependente de importações para materiais críticos, consolidando assim a trajetória de desindustrialização iniciada pelo choque energético.