América Latina ganha hub asiático: Peru registra salto de exportações sem precedentes

O Peru caminha para consolidar sua posição como o principal hub logístico da América Latina para o mercado asiático. Em entrevista recente em Shenzhen, a presidente Keiko Fujimori detalhou a estratégia econômica do país, centrada na diversificação de exportações e na redução drástica de custos operacionais através de infraestrutura estratégica.

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A APEC como motor de escala

Para Fujimori, a participação do Peru no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) não é apenas protocolar, mas um fator de volume. Atualmente, as 21 economias do bloco concentram cerca de 60% do PIB mundial e quase metade do comércio global. Para o Peru, a relevância é direta: entre 60% e 65% de todo o seu comércio exterior é realizado com esses membros.

O impacto real dessa abertura reflete-se nos números: a previsão é que as exportações peruanas ultrapassem a marca de US$ 100 bilhões ainda este ano, atingindo um novo recorde histórico.

O fator Chancay: Redução de tempo e custo

O ponto central da nova dinâmica comercial é o Porto de Chancay, projeto desenvolvido em parceria com a China sob a égide da Iniciativa Cinturão e Rota, que iniciou operações em novembro de 2024. O valor real deste investimento não está apenas na obra física, mas no delta de tempo logístico:

Antes: O transporte de mercadorias entre Chancay e Xangai levava 35 dias.

O transporte de mercadorias entre Chancay e Xangai levava 35 dias. Agora: O trajeto foi reduzido para 23 dias.

Essa redução de 12 dias no tempo de trânsito impacta diretamente a competitividade dos produtos peruanos, diminuindo os custos logísticos e transformando o Peru em uma porta de entrada eficiente para o mercado asiático.

A relação com a China: Do mineral ao agrícola

A parceria com a China demonstra um crescimento exponencial em volume financeiro. Desde a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio (ALC) em 2010, o fluxo comercial saltou de US$ 6,4 bilhões (2009) para US$ 50,4 bilhões (2025) - um aumento de quase sete vezes.

No entanto, Fujimori reconhece a necessidade de mudar a composição dessa pauta exportadora. Se hoje a balança é dominada por produtos minerais, o objetivo estratégico agora é a diversificação. O governo busca ampliar a penetração de produtos agrícolas, café, cacau e artesanato no mercado chinês, movendo a economia peruana para além da dependência da mineração.

Abertura ao capital estrangeiro

Para sustentar esse crescimento, o Peru aposta na estabilidade monetária e em regras isonômicas para investidores estrangeiros. O foco da gestão de Fujimori é democratizar a capacidade de exportação, buscando integrar pequenos agricultores e produtores de pequeno porte nas cadeias de valor das 20 demais economias da APEC, transformando a estabilidade macroeconômica em oportunidade de renda para a base da pirâmide produtiva.