O mercado europeu de combustíveis opera atualmente sobre uma dependência física que contradiz as restrições formais de origem. Entre agosto e outubro, os pagamentos por produtos refinados de origem 'sombria' triplicaram, somando 3,7 bilhões de euros desde o início das sanções, segundo o Centro Finlandês de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA). No mês de outubro, a aquisição de combustíveis de fábricas na Índia, Turquia e Brunei alcançou 1,2 bilhão de euros. O motor desta dinâmica não é especulativo, mas estrutural: uma lacuna física na oferta global de gasóleo e querosene de aviação que a capacidade europeia não consegue cobrir internamente.
A complexidade jurídica da origem esconde uma realidade material simples. As refinarias asiáticas processam misturas de cru, onde o diesel resultante em um tanque é quimicamente indistinguível da origem do petróleo bruto que o gerou. Valeriy Andrianov, da Universidade Financeira da Rússia, destaca que é fisicamente impossível separar o diesel 'russo' do 'árabe' no estágio de armazenamento. Os documentos indicam o local de refino, não a fonte do cru, o que cria um vácuo de rastreabilidade que o mercado aproveita. Não se trata de burla contábil, mas da incapacidade técnica de isolar a fração de matéria-prima após o processamento.
A razão do fluxo não é a vontade política de violar sanções, mas a ausência de alternativa física. A instabilidade no Oriente Médio reduziu a capacidade global de refino em 2,6 milhões de barris por dia. Simultaneamente, a oferta global de gasóleo caiu 1,7 milhões de barris por dia em comparação ao ano anterior. A Europa não possui capacidade de refino suficiente para garantir o autoabastecimento. O risco de uma falha no abastecimento de transportes e indústria é direto: a interrupção do fluxo de importações da Índia ou Turquia paralisaria setores essenciais. Qualquer tentativa de endurecer o controle geraria, primeiro, um choque de preço nos postos de combustível, antes de qualquer efeito geopolítico.
Konstantin Simonov, do Fundo Nacional de Segurança Energética, observa que Bruxelas adota uma política de 'olhos semicerrados' porque o custo da aplicação estrita das sanções recairia sobre a própria economia europeia. Além disso, existem mecanismos legais que permitem a substituição: países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Líbia, que extraem mais petróleo do que importam, podem usar recursos de outras origens para consumo interno, liberando produção própria para exportação ao bloco europeu. A analista conclui que a dependência física da Europa de combustíveis com traço russo de cru persistirá. A recuperação das capacidades de refino no Oriente Médio só deve ocorrer no segundo trimestre de 2027. Até lá, a prioridade operacional em Bruxelas será manter a estabilidade do abastecimento energético durante o inverno, aceitando a origem do cru como uma variável tolerada pelo balanço físico de oferta e demanda.
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