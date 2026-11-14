Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física

O mercado europeu de combustíveis opera atualmente sobre uma dependência física que contradiz as restrições formais de origem. Entre agosto e outubro, os pagamentos por produtos refinados de origem 'sombria' triplicaram, somando 3,7 bilhões de euros desde o início das sanções, segundo o Centro Finlandês de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA). No mês de outubro, a aquisição de combustíveis de fábricas na Índia, Turquia e Brunei alcançou 1,2 bilhão de euros. O motor desta dinâmica não é especulativo, mas estrutural: uma lacuna física na oferta global de gasóleo e querosene de aviação que a capacidade europeia não consegue cobrir internamente.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

A restrição física no refino

A complexidade jurídica da origem esconde uma realidade material simples. As refinarias asiáticas processam misturas de cru, onde o diesel resultante em um tanque é quimicamente indistinguível da origem do petróleo bruto que o gerou. Valeriy Andrianov, da Universidade Financeira da Rússia, destaca que é fisicamente impossível separar o diesel 'russo' do 'árabe' no estágio de armazenamento. Os documentos indicam o local de refino, não a fonte do cru, o que cria um vácuo de rastreabilidade que o mercado aproveita. Não se trata de burla contábil, mas da incapacidade técnica de isolar a fração de matéria-prima após o processamento.

O déficit de oferta e a vulnerabilidade europeia

A razão do fluxo não é a vontade política de violar sanções, mas a ausência de alternativa física. A instabilidade no Oriente Médio reduziu a capacidade global de refino em 2,6 milhões de barris por dia. Simultaneamente, a oferta global de gasóleo caiu 1,7 milhões de barris por dia em comparação ao ano anterior. A Europa não possui capacidade de refino suficiente para garantir o autoabastecimento. O risco de uma falha no abastecimento de transportes e indústria é direto: a interrupção do fluxo de importações da Índia ou Turquia paralisaria setores essenciais. Qualquer tentativa de endurecer o controle geraria, primeiro, um choque de preço nos postos de combustível, antes de qualquer efeito geopolítico.

Limites legais e perspectivas de longo prazo

Konstantin Simonov, do Fundo Nacional de Segurança Energética, observa que Bruxelas adota uma política de 'olhos semicerrados' porque o custo da aplicação estrita das sanções recairia sobre a própria economia europeia. Além disso, existem mecanismos legais que permitem a substituição: países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Líbia, que extraem mais petróleo do que importam, podem usar recursos de outras origens para consumo interno, liberando produção própria para exportação ao bloco europeu. A analista conclui que a dependência física da Europa de combustíveis com traço russo de cru persistirá. A recuperação das capacidades de refino no Oriente Médio só deve ocorrer no segundo trimestre de 2027. Até lá, a prioridade operacional em Bruxelas será manter a estabilidade do abastecimento energético durante o inverno, aceitando a origem do cru como uma variável tolerada pelo balanço físico de oferta e demanda.