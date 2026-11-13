Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?

O Brasil enfrenta um paradoxo social: apesar de possuir um volume recorde de investimentos em programas assistenciais e taxas de desemprego baixas, cerca de 10 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza — sobrevivendo com menos de 3 dólares por dia. Para romper esse ciclo, economistas do Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP), liderados por Vinícius Botelho, Fernando Veloso e Marcos Mendes, propõem o Programa de Proteção e Mobilidade Social (Promob).

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A premissa do Promob não é gastar mais, mas gastar melhor. A proposta sugere unificar oito benefícios já existentes — incluindo Bolsa Família, BPC, Pé-de-Meia, Seguro-Defeso, Gás do Povo, Salário-Família, Auxílio-Inclusão e abono salarial — em um sistema integrado. O custo total permaneceria o mesmo do modelo atual (aproximadamente R$ 331 bilhões em 2025, ou 2,6% do PIB), mas com a meta de atender 32,5 milhões de famílias de forma mais eficiente.

O que muda no acesso e na renda?

Atualmente, a fragmentação dos programas cria "armadilhas": famílias podem perder o benefício abruptamente ao conseguir um emprego, o que desestimula a formalização. O Promob propõe substituir essa lógica por três eixos principais:

Benefício de Renda Mínima (BRM): Garante um patamar básico de sobrevivência conforme a composição familiar. Os valores sugeridos são de R$ 1.540 para idosos ou pessoas com deficiência, R$ 420 para crianças até seis anos e R$ 280 para os demais integrantes.

Garante um patamar básico de sobrevivência conforme a composição familiar. Os valores sugeridos são de R$ 1.540 para idosos ou pessoas com deficiência, R$ 420 para crianças até seis anos e R$ 280 para os demais integrantes. A lógica do incentivo ao trabalho: Para evitar que o cidadão tema perder o auxílio ao trabalhar, a redução do benefício seria gradual. Enquanto rendas não provenientes do trabalho (como pensões) reduzem o BRM na proporção de 1 para 1, a renda do trabalho reduziria o benefício em apenas R$ 0,80 para cada R$ 1 ganho. Isso garante que, matematicamente, trabalhar sempre resulte em mais dinheiro no bolso da família.

Para evitar que o cidadão tema perder o auxílio ao trabalhar, a redução do benefício seria gradual. Enquanto rendas não provenientes do trabalho (como pensões) reduzem o BRM na proporção de 1 para 1, a renda do trabalho reduziria o benefício em apenas R$ 0,80 para cada R$ 1 ganho. Isso garante que, matematicamente, trabalhar sempre resulte em mais dinheiro no bolso da família. Poupança Seguro Família (PSF): Focada especialmente em trabalhadores informais, autônomos e de aplicativos — grupos que hoje ficam no "limbo", sem a proteção da CLT nem o acesso aos auxílios de extrema pobreza. A PSF funcionaria como um amortecedor contra a volatilidade da renda.

Educação como ponte para a mobilidade

O projeto também redesenha o programa Pé-de-Meia, transformando-o no Programa Mais Educação. A proposta é criar depósitos mensais de R$ 65 desde o ensino fundamental até a conclusão do ensino médio. O montante acumulado (estimado em R$ 13.170 ao final do ciclo) só poderia ser sacado após a formatura, incentivando a conclusão dos estudos. Além da poupança, o plano prevê mentorias e orientação profissional para jovens talentos identificados via Enem ou olimpíadas científicas.

O gargalo invisível: o cadastro

Um dos pontos centrais da crítica dos pesquisadores é a gestão do Cadastro Único. A defasagem e a incapacidade administrativa de atualizar os dados impedem que o direito chegue a quem realmente precisa. Segundo o estudo do CDPP, apenas a correção dos erros cadastrais e a modernização da compilação de dados poderiam reduzir a extrema pobreza no país em 38%.

O resultado esperado com a implementação do Promob seria a redução drástica da miséria: estima-se que 24% das pessoas que vivem com US$ 4,20 por dia e 11% daquelas que sobrevivem com US$ 8,30 deixariam de estar nessa faixa de vulnerabilidade, transformando a assistência em uma real trajetória de mobilidade social.