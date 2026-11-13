Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Polina Petrova

Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?

economia

O Brasil enfrenta um paradoxo social: apesar de possuir um volume recorde de investimentos em programas assistenciais e taxas de desemprego baixas, cerca de 10 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza — sobrevivendo com menos de 3 dólares por dia. Para romper esse ciclo, economistas do Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP), liderados por Vinícius Botelho, Fernando Veloso e Marcos Mendes, propõem o Programa de Proteção e Mobilidade Social (Promob).

Интерьер с признаками бедности
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Интерьер с признаками бедности

A premissa do Promob não é gastar mais, mas gastar melhor. A proposta sugere unificar oito benefícios já existentes — incluindo Bolsa Família, BPC, Pé-de-Meia, Seguro-Defeso, Gás do Povo, Salário-Família, Auxílio-Inclusão e abono salarial — em um sistema integrado. O custo total permaneceria o mesmo do modelo atual (aproximadamente R$ 331 bilhões em 2025, ou 2,6% do PIB), mas com a meta de atender 32,5 milhões de famílias de forma mais eficiente.

O que muda no acesso e na renda?

Atualmente, a fragmentação dos programas cria "armadilhas": famílias podem perder o benefício abruptamente ao conseguir um emprego, o que desestimula a formalização. O Promob propõe substituir essa lógica por três eixos principais:

  • Benefício de Renda Mínima (BRM): Garante um patamar básico de sobrevivência conforme a composição familiar. Os valores sugeridos são de R$ 1.540 para idosos ou pessoas com deficiência, R$ 420 para crianças até seis anos e R$ 280 para os demais integrantes.
  • A lógica do incentivo ao trabalho: Para evitar que o cidadão tema perder o auxílio ao trabalhar, a redução do benefício seria gradual. Enquanto rendas não provenientes do trabalho (como pensões) reduzem o BRM na proporção de 1 para 1, a renda do trabalho reduziria o benefício em apenas R$ 0,80 para cada R$ 1 ganho. Isso garante que, matematicamente, trabalhar sempre resulte em mais dinheiro no bolso da família.
  • Poupança Seguro Família (PSF): Focada especialmente em trabalhadores informais, autônomos e de aplicativos — grupos que hoje ficam no "limbo", sem a proteção da CLT nem o acesso aos auxílios de extrema pobreza. A PSF funcionaria como um amortecedor contra a volatilidade da renda.

Educação como ponte para a mobilidade

O projeto também redesenha o programa Pé-de-Meia, transformando-o no Programa Mais Educação. A proposta é criar depósitos mensais de R$ 65 desde o ensino fundamental até a conclusão do ensino médio. O montante acumulado (estimado em R$ 13.170 ao final do ciclo) só poderia ser sacado após a formatura, incentivando a conclusão dos estudos. Além da poupança, o plano prevê mentorias e orientação profissional para jovens talentos identificados via Enem ou olimpíadas científicas.

O gargalo invisível: o cadastro

Um dos pontos centrais da crítica dos pesquisadores é a gestão do Cadastro Único. A defasagem e a incapacidade administrativa de atualizar os dados impedem que o direito chegue a quem realmente precisa. Segundo o estudo do CDPP, apenas a correção dos erros cadastrais e a modernização da compilação de dados poderiam reduzir a extrema pobreza no país em 38%.

O resultado esperado com a implementação do Promob seria a redução drástica da miséria: estima-se que 24% das pessoas que vivem com US$ 4,20 por dia e 11% daquelas que sobrevivem com US$ 8,30 deixariam de estar nessa faixa de vulnerabilidade, transformando a assistência em uma real trajetória de mobilidade social.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
Crianças moçambicanas enfrentam atraso grave: desnutrição crónica compromete anos de escola
Terra formou seus próprios oceanos a partir do calor interno, aponta estudo
Chevrolet Silverado HD 2027 substitui hidráulica por direção eletrônica
Textura da batata engana: escolha errada destrói saladas e frituras
Senado Federal aprova projeto para incorporar vacina contra herpes-zóster no SUS para idosos
Tartar de salmão: a cura como garantia de segurança e textura
Cerca de duas mil famílias beneficiadas com nova rede em Infulene
Neurônios na amígdala agem como filtro para escolher o que guardar na memória
Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias
Sandero vira elétrico sem perder raízes: plataforma RGMP ganha bateria LFP e perde 100 kg
Agora a ler
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
JOSÉ DIAS COELHO, O CHE GUEVARA PORTUGUÊS!
Portugal
JOSÉ DIAS COELHO, O CHE GUEVARA PORTUGUÊS!
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria?
Cerca de duas mil famílias beneficiadas com nova rede em Infulene
Neurônios na amígdala agem como filtro para escolher o que guardar na memória
Minas Gerais sob pressão: governador eleito busca saídas além das linhas partidárias
Sandero vira elétrico sem perder raízes: plataforma RGMP ganha bateria LFP e perde 100 kg
Piroshkis de cereja: a elasticidade do glúten que segura o recheio
Esferas minúsculas desafiam o inferno atômico: Rússia cria blindagem que resiste a 1.600 °C sem vazamentos
Navegabilidade em risco: modernização da EMODRAGA decide futuro dos portos moçambicanos
Tapete de fibra sintética cria superfície firme e drenável em caminhos de jardim lamacentos
Salmão-rosa em medalhões: não mexa nos primeiros 2 minutos para formar crosta protetora
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.