China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira

A capacidade da China de expandir sua base industrial não é apenas um fenômeno de exportação, mas um mecanismo que pode ditar o ritmo — ou a obsolescência — da indústria brasileira. Este foi o ponto central do painel "China Shock 2.0", realizado durante o Alacero Summit 2026, na Cidade do México.

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Para o economista Michael Pettis, professor da Universidade de Pequim, o risco para a América Latina não reside apenas no preço baixo do produto final, mas na estrutura de financiamento e nas políticas industriais chinesas que sustentam essa produção em massa. Segundo Pettis, se o Brasil não consolidar uma estratégia de desenvolvimento própria, a autonomia industrial do país ficará comprometida.

A análise é corroborada por Jorge Guajardo, ex-embaixador do México na China, que apresenta a questão sob a ótica da transferência de postos de trabalho: a China estaria, na prática, criando empregos internos ao custo da destruição de vagas na América Latina.

O efeito dominó da desindustrialização

O ponto crítico levantado por Guajardo não é a perda pontual de faturamento, mas a erosão de cadeias produtivas complexas. Ele cita o precedente do primeiro "China Shock" nos Estados Unidos — documentado na American Economic Review -, onde a concorrência chinesa gerou desemprego persistente e queda de salários em regiões industriais específicas.

A diferença no cenário atual (o "Shock 2.0") é que a China avançou para setores de maior valor agregado, como o automobilístico. O alerta é que a desindustrialização é um processo acelerado e, muitas vezes, irreversível: quando uma planta fecha, perde-se não apenas o emprego direto, mas todo o ecossistema de fornecedores e o capital intelectual acumulado.

Investimento direto vs. Dependência de insumos

A discussão também atinge a natureza dos investimentos chineses no Brasil. O questionamento é se a instalação de fábricas estrangeiras realmente desenvolve a indústria local ou se apenas cria montadoras que dependem de insumos importados da China.

O caso da BYD em Camaçari (BA) serve como termômetro para esse debate. A empresa declarou a intenção de atingir mais de 50% de nacionalização de componentes até 2027, avançando em processos de estamparia e soldagem. Para a indústria brasileira, o desafio é garantir que esse índice de nacionalização se transforme em desenvolvimento tecnológico real para os fornecedores locais, e não em uma simples operação logística.

A armadilha do custo de produção

Um ponto fundamental levantado por Michael Pettis é a inviabilidade de tentar competir com a China via redução de custos operacionais. Tentar igualar a competitividade chinesa através da compressão salarial ou flexibilização de direitos trabalhistas seria, segundo ele, social e politicamente insustentável.

A saída proposta não é a imitação do modelo chinês, mas a identificação de setores onde o Brasil possa elevar a produtividade e criar vantagens competitivas reais. A conclusão dos especialistas no Alacero Summit é clara: a janela para reagir é estreita, pois a capacidade industrial, uma vez perdida, raramente é recuperada na mesma proporção.