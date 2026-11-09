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Ksenia Semenova

Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo

economia

O crescimento do Brasil e de outras economias emergentes enfrenta hoje um teto invisível, mas rígido: o estrangulamento financeiro imposto pela hegemonia do dólar e pelas exigências do mercado global. Para o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, professor da Unicamp e conselheiro do presidente Lula, a única saída viável para romper essa armadilha é uma reorientação geopolítica pragmática e profunda em direção ao Sul Global, com foco central na China e no bloco dos BRICS.

Дезинфляция, потребительский набор
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дезинфляция, потребительский набор

O mecanismo chinês: crédito público como motor

Belluzzo argumenta que o modelo neoliberal, predominante nas últimas décadas, entrou em colapso, evidenciado por crises políticas tanto nos EUA quanto na Europa. Em contrapartida, ele aponta a China como o experimento socioeconômico mais bem-sucedido do século XXI, fundamentado no que define como "socialismo de mercado".

O ponto central desse modelo não é apenas a escala, mas a distribuição do crédito: cerca de 80% do crédito na China está nas mãos de bancos públicos. Esse dado é crucial, pois transforma o sistema financeiro em um instrumento de planejamento estatal, permitindo ao governo escolher quais setores industriais devem ser estimulados, enquanto o setor privado opera sobre uma base de infraestrutura e crédito provida pelo Estado.

Da exportação de soja à transição energética

Para o economista, o Brasil não pode se limitar ao papel de fornecedor de commodities. A oportunidade real reside na internalização de cadeias produtivas, especialmente na transição verde. A chegada de montadoras chinesas de veículos elétricos e híbridos ao Brasil é citada como um exemplo prático: enquanto o Ocidente tenta erguer barreiras tarifárias para proteger seus cartéis automotivos, o Brasil pode usar esse investimento direto para reindustrializar seu parque produtivo e absorver tecnologia de ponta.

A estratégia financeira: Panda Bonds e desdolarização

Um dos gargalos mais críticos para a soberania econômica brasileira é a volatilidade cambial e a dependência do dólar. Belluzzo defende a ampliação sistemática dos Panda Bonds - títulos da dívida brasileira emitidos no mercado chinês e denominados em renminbi.

A lógica é simples: ao diversificar a moeda de seus títulos, o Brasil reduz a exposição à volatilidade do dólar e cria uma margem de liquidez que não depende exclusivamente das flutuações das taxas internacionais controladas pelo Norte Global. Embora a desdolarização seja um processo gradual — já que a própria China preza pela estabilidade de suas reservas -, o uso de swaps bilaterais e liquidações comerciais fora do circuito do dólar é o caminho para a autonomia financeira.

O Novo Banco de Desenvolvimento como "BNDES Global"

Para que essa mudança não seja apenas pontual, Belluzzo identifica o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), presidido por Dilma Rousseff, como a peça fundamental. O objetivo é transformar a instituição em um verdadeiro banco de fomento para o Sul Global.

A tese é que, ao dotar o Banco dos BRICS de maior capital e musculatura financeira, as nações emergentes passam a ter acesso a crédito de longo prazo para projetos estruturantes. Isso eliminaria a dependência de empréstimos condicionados a agendas externas e a "chantagem" de mercados especulativos, permitindo que o Brasil recupere sua capacidade de planejamento estratégico e soberania econômica.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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