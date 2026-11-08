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Evgenia Rumyantseva

Exploração em Mtwara abre disputa por LNG: Tanzânia mira exportações futuras

economia

A Tanzânia revelou, a 27 de Outubro de 2026, a sua primeira descoberta de gás natural em mais de uma década. O achado ocorreu no poço Kasa-1X ST2, localizado na concessão de Mnazi Bay, em Mtwara, região próxima à fronteira com a província de Cabo Delgado. A operação foi conduzida pela empresa estatal TPDC, em parceria com a francesa Maurel & Prom, estimando-se reservas de 223 mil milhões de pés cúbicos (6,3 mil milhões de m3).

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Photo: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Apesar do volume, o impacto nas reservas totais da Tanzânia é reduzido, representando um acréscimo de 0,4% face aos cerca de 57,5 biliões de pés cúbicos (TCF) já detidos pelo país. Em comparação, Moçambique mantém a liderança na Bacia do Rovuma/Ruvuma, com reservas provadas de aproximadamente 160 TCF, valor quase três vezes superior ao total tanzaniano.

Impactos Estratégicos e Concorrência Regional

A relevância desta descoberta reside mais na dimensão estratégica do que na volumétrica, dado que ambos os países competem pelos mesmos investidores, compradores de Gás Natural Liquefeito (LNG) e pela reputação de estabilidade para a implementação de megaprojectos. Identificam-se três pontos críticos de pressão:

  • Captação de Investimento: A disputa por multinacionais para financiar os campos pode conferir maior poder negocial às empresas, permitindo a exigência de condições fiscais mais favoráveis.
  • Corrida ao LNG: A Tanzânia negoceia um projecto de 42 mil milhões de dólares para um terminal de exportação em Lindi, envolvendo a Shell, Equinor e ExxonMobil. Caso a Decisão Final de Investimento (FID) ocorra em 2026/27, o país poderá exportar 15 milhões de toneladas anuais a partir de 2031-32, competindo com o Rovuma LNG e o Mozambique LNG da TotalEnergies.
  • Projectos de Pequena Escala: Devido à infraestrutura já existente em terra em Mnazi Bay, o governo tanzaniano negoceia com quatro investidores para projectos de GNL de pequena escala, com previsão de produção já para Novembro de 2026.

Oportunidades para a Economia Moçambicana

Por outro lado, a nova descoberta pode trazer benefícios indiretos para Moçambique:

  • Validação Geológica: A confirmação de gás comercial em áreas maduras na Tanzânia pode estimular novos investimentos em sísmica e exploração em toda a margem do Rovuma.
  • Diferenciação de Mercado: Enquanto o gás de Mnazi Bay visa prioritariamente o consumo interno, Moçambique posiciona-se como um exportador global, já activo com o Coral Sul FLNG e com potencial para integrar os cinco maiores exportadores mundiais com a entrada em operação do Mozambique LNG e Coral Norte.
  • Integração Regional: A criação de um corredor industrial, potenciada pela nova linha de alta tensão Tanzânia-Zâmbia e pelo crescimento da procura global de LNG (prevista em mais de 25% até 2030), poderá reduzir custos operacionais para ambos os Estados.

Perspectivas para 2030

A evolução do sector poderá seguir dois caminhos distintos: num cenário onde a Tanzânia concretize o FID de Lindi, Moçambique poderá enfrentar a necessidade de aumentar a sua competitividade fiscal, embora beneficie da partilha de mão-de-obra qualificada na região (estando em jogo entre 35 mil empregos na Tanzânia e 50 mil em Moçambique durante a fase de construção).

Num cenário alternativo, caso a Tanzânia foque a sua produção no mercado interno, Moçambique consolidar-se-ia como o principal novo fornecedor de LNG na África Oriental, potenciando a negociação de contratos a preços mais vantajosos. Contudo, tal cenário aumentaria a pressão sobre a celeridade dos projectos em Afungi, comparando a agilidade tanzaniana na produção em terra com os atrasos nos megaprojectos moçambicanos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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