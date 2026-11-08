Exploração em Mtwara abre disputa por LNG: Tanzânia mira exportações futuras

A Tanzânia revelou, a 27 de Outubro de 2026, a sua primeira descoberta de gás natural em mais de uma década. O achado ocorreu no poço Kasa-1X ST2, localizado na concessão de Mnazi Bay, em Mtwara, região próxima à fronteira com a província de Cabo Delgado. A operação foi conduzida pela empresa estatal TPDC, em parceria com a francesa Maurel & Prom, estimando-se reservas de 223 mil milhões de pés cúbicos (6,3 mil milhões de m3).
Apesar do volume, o impacto nas reservas totais da Tanzânia é reduzido, representando um acréscimo de 0,4% face aos cerca de 57,5 biliões de pés cúbicos (TCF) já detidos pelo país. Em comparação, Moçambique mantém a liderança na Bacia do Rovuma/Ruvuma, com reservas provadas de aproximadamente 160 TCF, valor quase três vezes superior ao total tanzaniano.
A relevância desta descoberta reside mais na dimensão estratégica do que na volumétrica, dado que ambos os países competem pelos mesmos investidores, compradores de Gás Natural Liquefeito (LNG) e pela reputação de estabilidade para a implementação de megaprojectos. Identificam-se três pontos críticos de pressão:
Por outro lado, a nova descoberta pode trazer benefícios indiretos para Moçambique:
A evolução do sector poderá seguir dois caminhos distintos: num cenário onde a Tanzânia concretize o FID de Lindi, Moçambique poderá enfrentar a necessidade de aumentar a sua competitividade fiscal, embora beneficie da partilha de mão-de-obra qualificada na região (estando em jogo entre 35 mil empregos na Tanzânia e 50 mil em Moçambique durante a fase de construção).
Num cenário alternativo, caso a Tanzânia foque a sua produção no mercado interno, Moçambique consolidar-se-ia como o principal novo fornecedor de LNG na África Oriental, potenciando a negociação de contratos a preços mais vantajosos. Contudo, tal cenário aumentaria a pressão sobre a celeridade dos projectos em Afungi, comparando a agilidade tanzaniana na produção em terra com os atrasos nos megaprojectos moçambicanos.
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