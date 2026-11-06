Cazaquistão travado: Rússia define destino do petróleo rumo à Alemanha

O Cazaquistão aguarda a definição da Rússia sobre a viabilidade de retomar o trânsito de petróleo através do oleoduto Druzhba. De acordo com Erlan Akkenzhenov, chefe do Ministério da Energia do país, Astaná possui prontidão técnica para as remessas, mas a operação depende agora da integridade e disponibilidade da infraestrutura russa.

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Restrições físicas e a paralisação do fluxo

A interrupção do fluxo no ramal norte da Druzhba, ocorrida em maio de 2026, transformou a capacidade de entrega do Cazaquistão em uma variável dependente de fatores externos. Em 2025, o país movimentou 2,1 milhões de toneladas de petróleo bruto para a refinaria de Schwedt, na Alemanha, com a meta de elevar esse volume para 3 milhões de toneladas em 2026. Contudo, após o envio de pouco mais de 1 milhão de toneladas nos primeiros quatro meses do ano corrente, as operações foram suspensas. O Ministério da Energia do Cazaquistão descarta a retomada do bombeamento nos meses de setembro, outubro e novembro.

A Transneft, operadora do sistema, e o vice-premiê russo Alexander Novak atribuem a paralisação a limitações técnicas e riscos de segurança operacional, especificamente danos em estações de bombeamento causados por ataques de drones ucranianos. Aqui, a restrição não é de reserva ou extração, mas de processamento e transporte (infraestrutura de fluxo).

Impacto na Refinaria de Schwedt e a Cadeia de Suprimentos

A ausência do petróleo cazaque impacta a segurança energética da Alemanha, dado que a refinaria de Schwedt é vital para o abastecimento de Berlim e do leste do país. O óleo proveniente do Cazaquistão representava entre 17% e 30% da carga da planta. A interrupção força a refinaria a buscar alternativas logísticas e fornecedores substitutos, o que eleva os custos de aquisição do insumo e gera riscos de déficit de combustíveis no mercado interno alemão.

Redirecionamento de Fluxos e Logística Alternativa

Diante da obstrução do ramal norte, o Cazaquistão redirecionou sua oferta negociável. O volume que alimentava a Alemanha agora flui via portos marítimos russos. Após a utilização inicial de terminais no Báltico, o foco deslocou-se para Novorossiysk, utilizando a infraestrutura do Caspian Pipeline Consortium (CPC) e terminais da Transneft.

A operação comercial mantém a complexidade jurídica: o contrato é firmado entre a KazMunayGas e a Rosneft Deutschland. Embora vinculada à Rosneft, a empresa está sob gestão temporária do regulador alemão, o que sobrepõe tensões políticas ao fluxo comercial do recurso.

Diferenciação de Operação: Ramal Norte vs. Ramal Sul

Enquanto o ramal norte enfrenta a paralisia técnica, o ramal sul da Druzhba permanece operacional, transportando petróleo russo para a Hungria e Eslováquia via território ucraniano. A continuidade do fluxo ao sul evidencia que a restrição de oferta para a Alemanha não decorre de uma escassez generalizada do recurso ou de incapacidade de extração, mas de uma falha física localizada na infraestrutura de transporte do trecho norte.