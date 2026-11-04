Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio

O debate sobre a sustentabilidade das contas públicas brasileiras ganhou um novo capítulo com a proposta do economista André Lara Resende. No artigo "Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos”, publicado em seu canal no Substack, Resende desloca o eixo da discussão: para ele, o problema central não é o déficit primário, mas o custo do serviço da dívida.

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A matemática da insustentabilidade

Lara Resende argumenta que, ao isolar o serviço da dívida, as contas brasileiras estariam praticamente equilibradas. O ponto crítico reside no custo médio da dívida, que atingiu 12,68% ao ano em junho. Quando aplicado a uma Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) de R$ 10,9 trilhões (82,5% do PIB), o resultado é um custo anual de R$ 1,4 trilhão, ou 10,5% do PIB.

O economista apresenta um cálculo de dinâmica aritmética preocupante: enquanto a dívida bruta cresce 12,7% ao ano apenas com a conta de juros, o PIB nominal cresce cerca de 7% (menos de 3% em termos reais). Essa diferença gera um crescimento automático da relação dívida/PIB em aproximadamente 5,7% ao ano, tornando a trajetória fiscal insustentável independentemente de cortes em outras áreas.

A proposta: coordenação e teto para a Selic

Para romper esse ciclo, a solução proposta não passa por ajustes fiscais convencionais — que, segundo o autor, exigiriam superávits primários impossíveis sem causar recessão profunda -, mas por uma reforma na governança monetária e fiscal:

Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN): Criação de um órgão para definir metas conjuntas para um horizonte de quatro a cinco anos.

Criação de um órgão para definir metas conjuntas para um horizonte de quatro a cinco anos. Intervalo da Taxa Básica: A Selic ficaria limitada entre o piso (meta de inflação de 3,0%) e o teto (crescimento nominal potencial, estimado em 5,5% ao ano — 3% de inflação + 2,5% de crescimento real).

A Selic ficaria limitada entre o piso (meta de inflação de 3,0%) e o teto (crescimento nominal potencial, estimado em 5,5% ao ano — 3% de inflação + 2,5% de crescimento real). Transição: Redução gradual dos juros nos primeiros 12 meses para um patamar próximo a 7,5% ao ano (crescimento nominal potencial + 2% de spread de segurança).

O papel da dívida curta e as reservas

Um ponto técnico central da proposta é a composição da dívida. Atualmente, mais da metade do estoque está em LFTs (títulos atrelados à Selic). Enquanto a visão convencional vê a baixa duration (prazo médio) como um risco, Lara Resende a vê como uma vantagem: a redução da Selic impactaria o custo da dívida quase imediatamente, gerando uma economia fiscal estimada em 4% do PIB ao ano.

Quanto aos riscos colaterais, o economista argumenta que o Brasil possui blindagens suficientes:

Risco Cambial: A possível saída de capitais especulativos (carry trade) poderia ser mitigada pelo Banco Central através de intervenções no câmbio, utilizando a reserva internacional de mais de US$ 350 bilhões. Risco Inflacionário: A estrutura de dívida curta atuaria como um potencializador do efeito deflacionário da queda dos juros.

Embora reconheça que o Estado brasileiro gasta mal — citando a alocação irracional em emendas parlamentares, subsídios e privilégios do judiciário -, Lara Resende conclui que a redução do juro básico é a única ferramenta capaz de reduzir o déficit fiscal nominal de mais de 10% para cerca de 6% do PIB, restabelecendo a credibilidade de longo prazo do país.