Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública

Um grupo de 50 economistas e especialistas publicou um manifesto denunciando a pressão do mercado financeiro — simbolizado pela Faria Lima — para que o governo brasileiro implemente cortes rigorosos de gastos sociais como via para a estabilização da dívida pública. Para os signatários, a estratégia de austeridade defendida pelo setor financeiro ignora a real natureza do endividamento do Estado.

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O peso dos juros vs. o déficit primário

O ponto central do argumento técnico é a distinção entre o gasto primário e o custo do serviço da dívida. Enquanto o mercado foca no déficit primário (que foi de R$ 82 bilhões), os economistas apontam que o verdadeiro motor do crescimento da dívida bruta — que saltou de 71,7% do PIB em 2022 para 82,9% em agosto de 2026 — são os juros reais.

Os números revelam a desproporção: nos últimos doze meses, o pagamento de juros consumiu mais de R$ 1,1 trilhão do orçamento público, o que equivale a 8,9% do PIB. Na prática, o gasto com juros é mais de 14 vezes superior ao déficit primário, tornando a narrativa de que apenas cortes em despesas sociais resolveriam o problema matematicamente insuficiente.

A alternativa: tributação no topo e revisão fiscal

Em vez de reduzir investimentos em áreas sociais, o manifesto propõe três eixos de ação imediata:

Tributação de Alta Renda: Antecipar para janeiro de 2027 a alíquota mínima de 10% para quem recebe acima de R$ 600 mil anuais (conforme a Lei 15.270/2025), incidindo sobre dividendos, juros sobre capital próprio e aplicações isentas. O grupo também sugere a revisão de R$ 612,8 bilhões em gastos tributários (isenções e incentivos).

Antecipar para janeiro de 2027 a alíquota mínima de 10% para quem recebe acima de R$ 600 mil anuais (conforme a Lei 15.270/2025), incidindo sobre dividendos, juros sobre capital próprio e aplicações isentas. O grupo também sugere a revisão de R$ 612,8 bilhões em gastos tributários (isenções e incentivos). Revisão da Meta de Inflação: Alterar o centro da meta de 3% para 4,5% ao ano (patamar vigente entre 2005 e 2018), visando reduzir a pressão por altas na taxa Selic, atualmente em 13,75%, e priorizar o pleno emprego.

Alterar o centro da meta de 3% para 4,5% ao ano (patamar vigente entre 2005 e 2018), visando reduzir a pressão por altas na taxa Selic, atualmente em 13,75%, e priorizar o pleno emprego. Novo Regime Fiscal: Substituir o atual arcabouço fiscal, que limita o crescimento real das despesas a 2,5% ao ano. A proposta é excluir do limite fiscal os investimentos públicos, o Bolsa Família e os pisos de saúde e educação, além de aportes no BNDES e estatais, para viabilizar a reindustrialização e a transição ecológica.

Risco Político e Econômico

Os especialistas alertam que a repetição de ajustes fiscais recessivos, como os vistos em 2015, pode não apenas prejudicar a economia, mas fragilizar a base de apoio popular do governo. Citam que, entre 2024 e 2025, a combinação de aperto orçamentário com a elevação da Selic (de 10,5% para 15%) contribuiu para a queda da avaliação positiva do governo de 36% para 24%.

O documento é assinado por acadêmicos de instituições como Unicamp, UnB, UFF e Queen's University Belfast, incluindo nomes como Pedro Paulo Zahluth Bastos, Simone Deos, Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, Alfredo Saad Filho e Juliane Furno.