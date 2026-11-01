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Olesya Kireeva

Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA

economia

A tentativa da administração de Donald Trump de integrar o diesel russo ao sistema energético dos Estados Unidos esbarrou em obstáculos operacionais concretos, não em barreiras fiscais, mas na infraestrutura logística e bancária. O fluxo real do combustível está sendo desviado, reforçando o papel do Brasil como hub alternativo de distribuição, enquanto a incerteza jurídica impede a materialização da oferta nos portos americanos.

Перевозка нефти
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Desconexão entre direção política e execução logística

Após o acordo entre Vladimir Putin e Trump em outubro para retomar as exportações, ao menos três petroleiros partiram em direção aos EUA. Apesar do aval da Casa Branca e da garantia de licenças gerais pelo Tesouro Americano, a resposta do mercado foi a retração. A recusa dos compradores não deriva do preço, mas do medo de sanções secundárias e de litígios civis. O gargalo não está na disponibilidade do produto na refinaria russa, e sim na capacidade de entrega e na aceitação de risco pelos intermediários financeiros e portuários nos EUA.

Barreiras físicas e jurídicas nos terminais

Os pontos de entrada designados, os terminais de Bayonne e Linden (Nova Jersey), tornaram-se focos de conflito. A governadora Melissa Horst (retratando o bloco político local) e líderes democratas pressionam bancos e autoridades portuárias para bloquear o acesso, ameaçando com responsabilidade legal pelo recebimento de combustíveis russos. Isso cria uma assimetria: o produto existe, o navio existe, mas o canal de pagamento e a autorização de cais estão travados.

  • Agioi Fanendes (Malta): O status foi alterado para "em espera de ordens" antes do chegada a Nova York, indicando paralisia logística.
  • PVT Azura (Vietnã): Segue para Norfolk, mas transporta fertilizantes, uma manobra para contornar restrições específicas ao diesel.
  • Leruo (Serra Leoa) e Talisman (Rússia): Ambos sob sanções da UE, Reino Unido e EUA. Os dados AIS mostram rotas instáveis, oscilando entre EUA, Egito e Brasil, sinalizando a busca por mercados receptivos e bancos de liquidação.

O efeito de desvio para o mercado sul-americano

Com os terminais americanos efetivamente fechados à operação segura, o diesel segue a lógica de mercado disponível: o Brasil. Esse redirecionamento não é uma falha, mas uma consequência direta da ruptura do elo bancário-portuário nos EUA. Para a Rússia, o "janela política" de Washington não se traduz em receita sem a infraestrutura de clearing; assim, o fluxo naturaliza-se para o mercado que oferece liquidez e aceitação do contrato.

Para os EUA, a incapacidade de absorver esse volume limita o uso do diesel como alavanca de negociação na Ucrânia. A dependência do mercado americano é de demanda, mas a oferta física é bloqueada pela própria estrutura de risco institucional. O resultado é a consolidação das cadeias logísticas entre Rússia e América Latina, onde o Brasil se firma não apenas como consumidor, mas como nós de redistribuição, aproveitando a indisponibilidade da via norte-americana.

Este caso ilustra que, no comércio de commodities, a política pode abrir a porta, mas é a infraestrutura bancária, o seguro marítimo e a legislação local que determinam se o fluxo ocorre. A tentativa de usar o recurso energético como instrumento diplomático falha quando os mecanismos comerciais de execução são paralisados pela incerteza jurídica interna, forçando o produto a buscar o caminho de menor resistência regulatória e bancária.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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