Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais

Uma disputa diplomática entre os dois maiores economias da zona do euro, Alemanha e Itália, expôs um ponto de tensão crítica na arquitetura de segurança energética europeia. O núcleo do conflito não é apenas operacional, mas estratégico: Roma acusa Berlim de manipular artificialmente o mercado de gás, supostamente para aliviar a carga de dívida das estatais SEFE e Uniper antes de sua privatização, enquanto o governo alemão rejeita as acusações, argumentando que suas ações são ditadas por diretrizes de compras externas e infraestrutura de reserva.

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Para compreender a gravidade da alegação italiana, é necessário desvendar o mecanismo dos estoques de gás. Os estoques de gás natural comprimido (GNC) ou liquefeito funcionam como um amortecedor contra a volatilidade da oferta no pico do inverno. A Itália aponta para uma assimetria numérica preocupante: seus estoques atingiram 91% de capacidade, resultado de gastos emergenciais de centenas de milhões de euros para garantir a segurança do inverno europeu. Em contraste, a Alemanha reportou uma taxa de preenchimento de apenas 61%, significativamente abaixo da média da União Europeia, que ficou em quase 75%.

A lógica econômica por trás da acusação de Roma é direta, porém controversa. Se a Alemanha, com sua base industrial massiva, precisar comprar gás em grande escala no mercado spot no auge do consumo, a demanda reprimida causaria um salto nos preços continentais. Os críticos em Berlim, segundo a leitura de Roma, teriam aceitado esse risco para fazer o balanço da SEFE e da Uniper parecer mais atrativo para investidores privados, reduzindo a percepção de risco e dívida.

Berlim, no entanto, apresenta uma defesa técnica baseada na logística, não na contabilidade. O Ministério da Economia e da Energia da Alemanha classificou a ligação entre a taxa de enchimento e a privatização como "infundada". A resposta oficial da SEFE detalha três pilares que justificam o nível de 61%:

Origem das compras: A empresa recebeu uma diretiva para adquirir o gás necessário predominantemente fora da UE. Isso evita pressionar os preços internos europeus, que são o verdadeiro barômetro da inflação energética no bloco.

A empresa recebeu uma diretiva para adquirir o gás necessário predominantemente fora da UE. Isso evita pressionar os preços internos europeus, que são o verdadeiro barômetro da inflação energética no bloco. Resiliência da infraestrutura: A Alemanha conta com uma rede diversificada de terminais de GNL e suprimentos alternativos. O argumento é que 61% de capacidade, somado a essas fontes externas, é suficiente mesmo para um cenário extremo de inverno rigoroso.

A Alemanha conta com uma rede diversificada de terminais de GNL e suprimentos alternativos. O argumento é que 61% de capacidade, somado a essas fontes externas, é suficiente mesmo para um cenário extremo de inverno rigoroso. Liquididade do mercado único: A interconexão dos gasodutos da UE permite o redesenvolvimento de fluxos em tempo real. Um déficit local não se traduz automaticamente em colapso de preço, pois o gás pode fluir de regiões com excedentes.

O contexto da desnacionalização forçada

Este atrito é um subproduto direto da crise de 2022. Quando o fornecimento russo cessou, o governo alemão interveio para evitar o colapso do sistema. A SEFE (antiga filial do Gazprom na Alemanha) foi colocada sob controle estatal para garantir a segurança estratégica. A Uniper, ameaçada pela falência, foi recapitalizada pelo Estado, que detém 99% das ações. No entanto, as regras antitruste da UE proíbem o Estado de manter o controle perpétuamente até o fim de 2028. Até lá, a participação de Berlim deve ser reduzida para um "pacote de bloqueio" (25% mais uma ação), forçando a venda de ativos no mercado aberto.

Para o consumidor final, o impacto reside na incerteza. A disputa revela que a transição de um modelo de subsídio estatal para um mercado privado não é isenta de riscos. Se a tese italiana estiver correta e a Alemanha se ver forçada a comprar no pico da demanda, o custo será socializado por toda a rede elétrica e de gás interligada da UE. A diferença entre os dois cenários — um de eficiência logística alemã e um de manipulação financeira — determinará não apenas a viabilidade da privatização, mas o nível de inflação energética que as famílias europeias pagarão pelo próximo inverno.