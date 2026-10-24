Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Olesya Kireeva

Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano

economia

Em 7 de novembro, um cargueiro deve chegar a Nova York transportando cerca de 43 mil toneladas métricas de óleo diesel de baixo teor de enxofre. A partida partiu do porto de Primorsk, na Rússia, marcando a primeira exportação direta de combustível russo para os Estados Unidos desde o início de 2022, segundo dados de rastreamento marítimo citados pela Bloomberg.

Нефтяной танкер Oak Weaver
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяной танкер Oak Weaver

A origem da transação

Esta movimentação é consequência direta das negociações recentes entre Vladimir Putin e Donald Trump. O Ministério do Finanças dos EUA emitiu uma licença excepcional para a importação deste lote específico, válida até abril do próximo ano. Antes da finalização da rota, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, havia confirmado o início das remessas, embora os nomes dos compradores e vendedores permaneçam não revelados publicamente.

A motivação econômica interna

Para a economia americana, o diesel não é apenas um insumo veicular; é a base logística da carga e da agricultura, além de ser crucial para o aquecimento. A alta nos preços do combustível pressionou a inflação doméstica, tornando o tema urgente para a administração norte-americana em meio às eleições intermediárias do Congresso, agendadas para 3 de novembro. A lógica é contida: a entrada dessa oferta pontual visa aliviar a pressão de curto prazo nos postos de combustível e estabilizar os custos operacionais do setor produtivo.

Riscos e limites do efeito

Apesar do gesto pragmático, a capacidade de impactar o mercado de forma duradoura é questionada. Críticos nos EUA e na Europa apontam que um único lote de 320 mil barris é insuficiente para reverter tendências de escassez global ou alterar a estrutura de preços a longo prazo. Além disso, há a preocupação de que tais transações possam gerar receita cambial adicional para o orçamento russo, um risco político que o governo Trump parece ter aceitado em troca de um alívio imediato na inflação.

Os dados de mercado sugerem que, após picos de preço observados em outubro de 2026 (médios de US$ 5,20 o galão), há uma expectativa de correção para novembro. Contudo, a chegada desse carregamento é um sinal de reabertura de canais logísticos, não necessariamente uma solução estrutural para o déficit de oferta no mercado ocidental. O impacto real dependerá de como o restante da cadeia reage à nova variável de oferta.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
Mitos sobre câmbios alemães: a verdade oculta sobre a durabilidade que supera os 300 mil quilômetros
O que 'zero' realmente significa: nova pesquisa revela a verdade sobre PFAS na água
Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria
Zeekr 8X chega ao mercado russo: crossover híbrido de luxo desafia BMW X5 e Mercedes-Benz GLE
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Tapetes de banheiro na máquina de lavar: o risco real da base de borracha
Pixie ou bob: a escolha que pode comprometer sua aparência!
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
O fim das barreiras: X-59 da NASA atinge novos patamares nos céus
A escassez de nozes e frutas silvestres transformou o verão de 2026 em uma barreira física para turistas na Sibéria
Agora a ler
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Receitas e Culinária
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
Casa, Reforma e Imóveis
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mulher
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano Olesya Kireeva Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
Tapetes de banheiro na máquina de lavar: o risco real da base de borracha
Pixie ou bob: a escolha que pode comprometer sua aparência!
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
O fim das barreiras: X-59 da NASA atinge novos patamares nos céus
A escassez de nozes e frutas silvestres transformou o verão de 2026 em uma barreira física para turistas na Sibéria
BMW 7 Protection: Conceito de blindagem discreta e limites urbanos
Eclipse solar de 2027 terá faixa de visibilidade entre Espanha e Mar Vermelho
Diferença técnica entre tônico e toner: função química versus hidratação
O motivo biológico que nos faz manter hábitos prejudiciais
Técnica visual: uso estratégico do marrom para volume e geometria labial
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.