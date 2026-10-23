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Ksenia Semenova

Novatek alerta: custo de energia define competitividade industrial europeia, não geopolítica

economia

Em meio à rigidez das atuais restrições sancionárias, a viabilidade econômica de manter o fluxo de Gás Natural Liquefeito (GNL) russo para a União Europeia volta ao centro do debate industrial. Leonid Mikhelson, presidente da Novatek, sinalizou no Fórum Econômico Eurasian em Veron que a competitividade das indústrias europeias depende criticamente da estabilidade e do custo desses insumos. A afirmação sugere que a pressão exercida pelos custos de energia sobre o setor produtivo pode forçar uma reavaliação das políticas energéticas do bloco, independentemente da narrativa política predominante.

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A física da dependência industrial

Para Mikhelson, o argumento central não é meramente geopolítico, mas operacional: a indústria europeia opera sob uma constraint de margens de lucro que a torna altamente sensível ao preço da energia. Se a substituição do GNL russo por fontes alternativas aumentar o custo marginal de geração ou de processamento, o efeito direto será a perda de competitividade frente a concorrentes em regiões com acesso a recursos mais baratos. Ele indicou que, se a conveniência econômica superar a agenda política atual, parte dos volumes poderia permanecer no mercado europeu, reconhecendo que o tempo ainda está a favor de uma correção de curso antes de os danos estruturais se tornarem irreversíveis.

Roteiros cronológicos de corte

O cenário atual segue um calendário aprovado para a exclusão dos hidrocarbonetos russos, que define limites temporais específicos para diferentes modalidades de contrato e transporte:

  • GNL (contratos de curto prazo): a proibição entra em vigor a partir de 25 de abril de 2026.
  • GNL (contratos de longo prazo): as restrições começam a vigorar em 1º de janeiro de 2027.
  • Gás canalizado (contratos de curto prazo): limitações a partir de junho de 2026.
  • Gás canalizado (contratos de longo prazo): proibição total prevista para novembro de 2027.

Essas datas marcam o ponto de ruptura na oferta física. Até lá, a logística e a capacidade de armazenamento determinam quanto do fluxo pode ser desviado ou mantido, dependendo da flexibilidade dos contratos e da disponibilidade de navios-tanque, que funcionam como o elo físico entre o ponto de exportação e o mercado de destino.

Reengenharia logística e rotas alternativas

Paralelamente às negociações, a Novatek já executa a estratégia de adaptação. O 21º pacote de sanções da UE preserva uma janela crítica: empresas com contratos de longo prazo mantêm a capacidade legal de redirecionar o GNL russo para mercados de outras regiões. Isso transforma a questão em um exercício de otimização logística. Para o setor de gás russo, isso implica a aceleração da penetração nos mercados da Ásia e do Sul Global, bem como o desenvolvimento do próprio frota de navios-tanque de classe polar, reduzindo a dependência de infraestrutura logística ocidental e garantindo o controle físico sobre o escoamento da produção.

O custo sistêmico da transição

A descontinuidade abrupta na oferta de GNL russo para a Europa carrega um risco sistêmico claro: a manutenção de preços elevados de energia a médio prazo. Esse ambiente de custo elevado atua como um fator de desindustrialização, incentivando o deslocamento de indústrias intensivas em energia para economias com estrutura de custos inferior, como os EUA ou a China. Para a Rússia, o desafio é de infraestrutura e tempo: redirecionar fluxos exigem investimentos significativos em terminais, frota e armazenamento, além de ajustes contratuais complexos. A existência de mecanismos legais que permitem a continuidade das exportações para terceiros oferece uma via de fuga, mas a eficiência dessa transição dependerá da velocidade com que novas cadeias de suprimento forem estabelecidas e da capacidade de absorção dos mercados de destino.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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