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Petr Ermilin

Fragilidade oculta na União Europeia: dados revelam o impacto devastador nas famílias vulneráveis

economia

A rede de proteção social da União Europeia enfrenta um colapso sistêmico projetado para 2026, onde a função básica dos auxílios governamentais — retirar o cidadão da pobreza — deixou de ser cumprida. O cenário revela que, para a maioria dos beneficiários, as transferências de renda não são pontes para a estabilidade, mas apenas suportes que mantêm o indivíduo dentro da categoria de "necessitado", sem alterar sua condição socioeconômica real.

Фон дер Ляйен
Photo: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фон дер Ляйен

A ilusão do valor nominal e a barreira dos 60%

A eficácia de um auxílio não reside no valor absoluto, mas na sua capacidade de superar a linha de risco de pobreza, fixada em 60% da renda mediana. Quando esse cálculo é aplicado, a disparidade europeia expõe a fragilidade do sistema. Enquanto países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) oferecem valores acima de 1.000 euros, esse montante é corroído pelo custo de vida local, mantendo a vulnerabilidade do domicílio.

O abismo é mais profundo no Sul e Leste Europeu. Em Portugal e Grécia, os pagamentos mal ultrapassam 200 euros mensais. Já na Estônia, Letônia e Croácia, a situação atinge o nível da "pobreza extrema": os auxílios não alcançam sequer 40% da renda mediana, deixando o trabalhador ou a família abaixo do limite mínimo de sobrevivência física.

O paradoxo espanhol: redução da intensidade sem saída da pobreza

A experiência da Espanha ilustra a falha estatística da política social. O Renda Mínima Vital (IMV), somado a auxílios regionais, conseguiu reduzir a "intensidade" da pobreza em 30,3% — ou seja, quem era extremamente pobre passou a ser apenas pobre. No entanto, dados do órgão fiscal AIReF mostram que apenas 9,5% dos beneficiários conseguiram, de fato, romper a barreira e deixar de ser considerados pobres.

Essa métrica revela a rigidez do sistema: se o limite de pobreza é 900 euros e o cidadão recebe 899 euros, ele permanece oficialmente pobre. Para o Estado, o status não mudou; para a família, a diferença de um euro não altera a qualidade da alimentação ou o acesso a serviços básicos.

Filtros demográficos e a exclusão dos invisíveis

A rede de proteção não é universal, mas filtrada por critérios que excluem as camadas mais instáveis do mercado de trabalho:

  • Cortes por perfil: Na Itália, a reforma de 2023 reduziu drasticamente o número de beneficiários (de 1,4 milhão para 650 mil domicílios), excluindo adultos aptos ao trabalho que não possuem filhos ou deficiências.
  • Barreiras de idade e residência: O acesso ao suporte é bloqueado para jovens e migrantes. Na Espanha, o auxílio começa aos 23 anos; na França, aos 25 (com exigência de 5 anos de residência); na Dinamarca, a carência chega a 9 anos.
  • Gargalo burocrático: Na Espanha, a complexidade do processo faz com que 50% das pessoas que teriam direito legal ao dinheiro nunca cheguem a recebê-lo.

Impacto no consumo e instabilidade social

Para o setor produtivo, a ineficiência desses auxílios traduz-se em retração do consumo. Uma massa de cidadãos confinada à margem da pobreza limita seus gastos apenas a itens de sobrevivência, excluindo-se do ciclo econômico ativo. A organização Caritas Europa e economistas alertam que, sem elevar os pagamentos para ao menos 75% do limite de pobreza e integrar medidas de moradia e educação, o sistema continuará a operar como um teto, e não como um piso.

A ausência de uma diretiva obrigatória de Bruxüssel para padronizar a proteção social deixa cada país à própria sorte, aprofundando o abismo social dentro da UE e tornando a queda na miséria um risco iminente para qualquer cidadão que perca seu vínculo empregatício.

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